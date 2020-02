Nessuno peggio del Toro nel ritorno: così si rischia la B

Torino a secco di punti nelle quattro partite del girone di ritorno: nessuno ha fatto così male in Serie A. E Longo: “Non dobbiamo stare tranquilli”

Zero punti in quattro partite. In Serie A nessuno ha fatto peggio del Torino, che fu di Mazzarri e ora è di Moreno Longo. Sconfitte in serie contro Sassuolo, Atalanta, Lecce e Sampdoria, sedici gol incassati e appena due segnati: tutti numeri che non hanno eguali (in negativo) tra le altre diciannove del massimo campionato. Se è vero che la zona retrocessione è distante otto punti, è il trend a preoccupare. Con un passo tanto stentato, il rischio Serie B alla lunga diventerebbe paurosamente vicino. Soprattutto se dovessero arrivare altre giornate come quella appena trascorsa: vittorie si Genoa, Lecce e proprio della Samp. E classifica inesorabilmente più corta.

Torino, anche la salvezza ora è in discussione

Il Grifone di Nicola, attualmente terzultimo, è a quota 19 punti. Poco più su ci sono i salentini (22) e il Doria (23), compagini contro cui i granata hanno perso entrambi gli scontri diretti. Il livello del Toro è a 27, lo stesso dal 12 gennaio, dalla vittoria sul Bologna.

Longo non ha soffiato sul panico, ma non ha nemmeno eluso l’argomento salvezza: “Se noi adesso facciamo l’errore di stare tranquilli probabilmente non abbiamo capito nulla”, ha risposto il tecnico a chi gli chiedeva del rischio di impelagarsi nella lotta per non retrocedere.

La ricetta di Longo: “Sudore e lavoro”

Guai, insomma, a sentirsi nel limbo di chi è senza obiettivi. Perché quello minimo – mantenere la categoria – questo Toro è ancora lontano dal raggiungerlo. Una situazione paradossale, per chi aveva iniziato la stagione con la prospettiva di giocarsi l’Europa League.

“Dovremo uscire da questa situazione col sudore e il lavoro“, migliorando i parametri di una condizione atletica deficitaria e ricompattando la fase difensiva, baluardo permeabile nelle ultime quattro uscite. Solo così si potrà pensare di mettersi al livello delle concorrenti. Che viaggiano a ben altri ritmi rispetto ai granata: il Lecce ha fatto 7 punti nel ritorno, il Genoa 5, la Sampdoria 4; e persino Spal (3), Brescia (2) e Udinese (1) hanno racimolato qualcosa di più.

Svoltare o cadere: il dilemma del Torino che ora vede l’abisso. Chissà che l’inquietudine non possa fare da sprone.