L’anno nero di Izzo: i tifosi lo criticano, lui chiude (di nuovo) i commenti sui social

Una stagione di alti e bassi per il Toro, che non riesce a rendere secondo le aspettative. Anche con la Samp non si è interrotta la striscia negativa, nonostante l’arrivo di Longo, che ha comunque portato una boccata di aria fresca. Tra coloro che faticano a risollevarci c’è senza dubbio Armando Izzo, tra i peggiori in campo contro i blucerchiati. Se l’anno scorso era riuscito a rendersi autore di una stagione all’insegna della perfezione, quest’anno non si può dire lo stesso. Il suo rendimento è crollato, così come il rapporto con i tifosi. Da uno dei giocatori più acclamati, ha cominiciato a raccogliere critiche, cosa che non gli ha andata giù, soprattutto dal lato social.

Izzo, commenti social di nuovo bloccati

Dall’animo rovente, Armando Izzo è uno dei più attivi, soprattutto su Instagram, dove non perde occasione di incitare i compagni e pubblicare contenuti. Prima dell’addio di Mazzarri, aveva deciso di bloccare i commenti, dopo qualche risposta spiacevole da parte dei tifosi granata. Commenti riattivati dopo l’arrivo di Longo, quando tutta la squadra ha cominciato a pubblicare foto per dare un primo segnale di cambiamento, partendo proprio da lì. Ora però, dopo il risultato con la Samp, è tornato sui suoi passi. E’ nuovamente impossibile scrivere sotto i suoi post.

Anche il difensore granata, così come il Toro, è entrato nel tunnel e fatica a trovare l’uscita. Prosegue infatti la serie di prestazioni negative, che stanno interessando in realtà l’intero reparto. Se Izzo era un pilastro della difesa, ha invece ora perso quel carisma e quella forza di volontà che lo scorso anno gli hanno permesso di contribuire a rendere le retrovie granata un muro invalicabile. E se il rosso contro i blucerchiati è stato eccessivo, resta sinonimo di nervosismo e di errori ingenui, che da uno come lui non ci si aspettano più. Longo dovrà quindi essere bravo a tirare fuori dal baratro anche lui, per riportarlo ai suoi livelli.