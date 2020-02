Beppe Galli: “Edera? Pronto a mettersi in mostra”

Le parole di Beppe Galli, agente di Simone Edera e di Vittorio Parigini, sui due giovani usciti dal vivaio del Torino e sulle loro situazioni attuali

Il procuratore Beppe Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Simone Edera e su Vittorio Parigini, dai destini diversi, ma entrambi legati al Torino. “Edera? E’ a disposizione del Torino, è pronto per mettersi in mostra e farsi apprezzare dal suo nuovo allenatore” ha dichiarato l’agente. Il giovane talento, impiegato da Mazzarri nelle ultime partite che lo hanno visto presenziare sulla anchina granata, è infatti ancora parte integrante dell’organico che ora è in mano a Longo, tecnico che lo ha aiutato a crescere nelle giovanili.

Parigini: “Ha accettato la Cremonese con grande entusiasmo”

Situazione diversa invece per Vittorio Parigini che, ai margini da troppo tempo secondo quanto dichiarato in conferenza, ha lasciato il Torino per passare al Genoa, che lo ha rigirato alla Cremonese per dargli continuità. “Parigini? D’accordo con il Genoa abbiamo pensato che per la sua crescita fosse giusto dargli continuità. È stata una scelta ponderata. Ha accettato la Cremonese con grande entusiasmo, aveva voglia di riassaporare il campo“.