Berenguer, Lyanco e il rientro di Ansaldi: da chi riparte Longo - Toro.it

Il Torino in crisi deve ripartire: Longo ha apprezzato l’approccio alla partita. E alcuni singoli hanno tenuto a galla i granata contro la Sampdoria

Il Toro è corto, ma non privo di risorse. Specie se si tiene in considerazione, come ha ripetuto più volte Moreno Longo, che i calciatori gli hanno dimostrato una disponibilità inattesa ma anche necessaria (e forse imperativa) per venire fuori da un tunnel apparentemente senza fine. Il futuro dipende da loro prima ancora che dal nuovo gruppo di lavoro che ha sostituito quello di Walter Mazzarri. Contro la Sampdoria, i “pensieri vecchi” – per usare le parole dell’allenatore granata – sono venuti a galla e hanno indirizzato la sfida. Rendendo poco più che illusorio il buon approccio che pure sul report di Moreno è evidenziato come base su cui costruire la settimana.

Berenguer e Lyanco, le note liete di Torino-Sampdoria

Qualche luce è arrivata anche dai singoli che più hanno brillato nella notte d’esordio. A partire da Berenguer, preciso assist-man per il gol di Verdi e miglior granata per inventiva ed efficacia. Dallo spagnolo sono passati tutti i palloni chiave, compreso appunto quello del primo gol del 24, tra i pochi acuti riusciti di una serata stonata.

E se dietro si è ballato, poche colpe ne ha Lyanco. L’unica grande novità nel primo undici di Longo ha giocato ad alti livelli, di fatto già guadagnandosi una conferma (naso permettendo) nel pacchetto arretrato che per compattarsi avrà bisogno di continuità.

Longo aspetta Zaza e Baselli. E Ansaldi…

Poi ci sono i rientranti. In primis Ansaldi, che si è buttato in campo per necessità pur correndo qualche rischio, ma già facendo vedere i motivi per i quali a questo Toro è stato e sarà utile: dribbling, visione e cross, li si rivedrà forse già contro il Milan.

Probabilmente una settimana in più bisognerà invece attendere per Zaza e Baselli, che “sono alternative a cui non possiamo rinunciare”. Parola di Longo, alla ricerca di certezze e nuove risorse per rialzare un Toro in drammatica crisi.