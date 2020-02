Lyanco, trauma nasale: approfondimenti nelle prossime ore - Toro.it

Lyanco ha subito un infortunio al naso nel corso di Torino-Sampdoria: le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore

Come per Nkoulou e De Silvestri, anche per Lyanco è arrivato un ulteriore elemento di preoccupazione dopo la sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria. Il difensore granata ha infatti riportato un trauma nasale nel corso della sfida, un piccolo infortunio che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico che coadiuva mister Moreno Longo. C’è attesa, dunque, per conoscere la gravità del problema che affligge il difensore brasiliano.