Per De Silvestri distorsione alla caviglia durante Torino-Sampdoria - Toro.it

Infortunio per Lorenzo De Silvestri durante Torino-Sampdoria: le condizioni del terzino verranno monitorate nelle prossime ore

Torino in allarme per le condizioni di Lorenzo De Silvestri. Il terzino ha subito una distorsione alla caviglia all’inizio del secondo tempo della sfida contro la Sampdoria, dopo un contrasto con Linetty. Nonostante il dolore, il 29 è comunque rimasto in campo fino al triplice fischio, ma il club granata ha comunque comunicato che nelle prossime ore il suo infortunio verrà valutato dallo staff medico.