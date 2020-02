Torino-Sampdoria: Quagliarella è il grande ex, ma non è il solo

Torino-Sampdoria, sono tre gli ex della partita: Quagliarella torna al Grande Torino. Zaza e De Silvestri che sfideranno il loro passato blucerchiato

Tutto pronto o quasi per la sfida tra Torino e Sampdoria. Longo è pronto ad esordire con la sua squadra contro la formazione di Ranieri, per tentare di risollevare i granata dopo un periodo buio. C’è però chi vivrà la sfida in un modo speciale. Sia De Silvestri che Zaza dovranno infatti interfacciarsi con il proprio passato blucerchiato, dove sono rimasti rispettivamente per 4 e 1 stagione. La stessa cosa vale però per Fabio Quagliarella, che tornerà al Grande Torino da avversario.

Quagliarella torna al Grande Torino da avversario

L’ex centroavanti granata non ha avuto la fortuna che si aspettava. Tutto è però partito proprio dal capoluogo piemontese. Quagliarella ha infatti avuto modo di conoscere molto bene il Toro nei suoi 6 anni nelle giovanili, coronati da 6 stagioni con la prima squadra. L’esordio in A è arrivato il 14 maggio del 2000 e gli ha permesso di tastare con mano il mondo dei grandi. Dopo due stagioni in altri club, è tornato nel 2004, restando però solo per un anno: rimane infatti svincolato dopo il fallimento del club e approdare all’Ascoli. C’è poi un secondo ritorno di fiamma nel 2014: Quagliarella contribuisce alla vittoria al San Mames e a quella nel Derby della Mole, ma qualcosa si rompe e l’anno successivo ritorna alla Samp. Con il Toro vanta comunque 109 presenze totali e 32 gol realizzati.

Gli ex nel Torino: Zaza e De Silvestri

Non è però il solo a dover fare i conti con il proprio passato. Tocca infatti anche a Simone Zaza, che ha giocato in blucerchiato per una sola stagione: 2010-2011. Alternandosi tra il campionato Primavera e la Serie A, ha avuto modo di debuttare il 16 febbraio 2011 nel derby della Lanterna. Con la prima squadra ha comunque ottenuto solamente due presenze.

Diverso è invece il caso di De Silvestri, molto legato alla Sampdoria, con la quale ha ragigunto le 114 partite disputate, andando a segno per ben 9 volte. In più occasioni il terzino del Toro ha esternato il proprio legame con il club genovese, che lo ha ceduto ai granata nel 2016.