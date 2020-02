Torino-Sampdoria, i convocati di Moreno Longo e Claudio Ranieri

Torino-Sampdoria: i convocati di Moreno Longo e di Claudio Ranieri in vista del match di sabato sera alle 18 al Grande Torino

Sabato sera sarà la prima volta al Grande Torino del nuovo allenatore granata, Moreno Longo, contro uno dei grandi maestri del calcio come Claudio Ranieri; sarà Torino vs Sampdoria: due squadra in cerca di riscatto e di punti in classifica. I blucerchiati per risollevarsi dalla zona retrocessione, i granata per poter pensare almeno di riavvicinarsi al gruppo delle squadre in lotta per una posizione in Europa League. Al Grande Torino sfida delicatissima con Longo che ritrova Izzo e Lukic, mentre Ranieri non recupera per la sfida contro i granata Ramirez ed è in forte dubbio anche la presenza di Fabio Quagliarella contro il Toro.

Torino-Sampdoria: i convocati di Longo

In attesa di comunicazioni

Torino-Sampdoria: i convocati di Ranieri

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.