Toro, buon possesso palla ma solo due tiri: la crisi continua - Toro.it

I numeri di Torino-Sampdoria 1-3 / I granata incappano nella quarta sconfitta consecutiva: dopo l’illusione del vantaggio il crollo nella ripresa

Nuovo allenatore nuovo Toro? No, neanche per sogno: come giusto che sia l’arrivo di Longo non poteva certo cancellare con un semplice colpo di spugna tutti i problemi fatti registrare dalla squadra granata in questi mesi e infatti, nonostante qualche lievissimo segno di ripresa, Belotti e compagni sono ancora una volta incappati negli stessi errori e nelle stesse situazioni che hanno caratterizzato le ultime settimane. E ad arrivare è anche la quarta sconfitta consecutiva dopo Sassuolo, Atalanta e Lecce. La quinta se si considera anche la parentesi di Coppa Italia contro il Milan. Numeri che cominciano a pesare e a preoccupare, esattamente come le statistiche di Torino-Sampdoria.

Toro, 14 gol incassati in 3 partite e una sola occasione creata

Le statistiche che saltano maggiormente all’occhio, purtroppo per il Torino, sono quelle che riguardano i gol. Incassati e segnati. Per Belotti e compagni, infatti, le tre reti incassate dalla Sampdoria fanno salire a 16 il totale dei palloni raccolti in rete nelle ultime 4 sfide. 16 reti di cui 14 in tre sfide consecutive: numeri che in casa Toro mancavano da oltre sessant’anni e che sottolineano ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la crisi nera della squadra granata.

Su due tiri totali in tutta la sfida, le occasioni da gol create da Belotti e compagni nella sfida contro i liguri, infatti, ammontano a 1 soltanto: quella di Verdi. Contro le 6 create dalla Doria e sfruttate a pieno con le tre reti della vittoria.

Torino-Sampdoria, le altre statistiche

Sotto porta, dunque, i granata sono stati letteralmente surclassati dai blucerchiati che si sono dimostrati più cinici e precisi nonostante il possesso palla abbia sorriso ai granata (55% contro il 45%).

E a stupire, visti i tanti errori commessi in campo e il risultato, sono anche le percentuali sui passaggi riusciti con un 80% a favore del Torino contro il 77% della Sampdoria. Samp che, tuttavia, supera il Toro in tema di passaggi chiave. Nessuno per i padroni di casa, 3 per gli ospiti che si distinguono anche per il numero di recuperi: 157 per la squadra di Ranieri, 80 per quella di Longo.

Tra i giocatori granata, a spiccare sono soprattutto Berenguer e Verdi. Il primo si aggiudica un secondo posto per i tiri in porta, dietro a Ramirez, e il primato per gli assist. Verdi, invece, come già accennato in precedenza, è stato l’unico tra gli uomini di Longo a creare (e sfruttare) l’unica vera occasione da gol del Torino.