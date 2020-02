Vittorio Parigini si presenta alla Cremonese, passato dal Genoa, dopo le stagioni con la maglia del Torino e spiega le ragioni del mancato rinnovo

Vittorio Parigini non è più un giocatore del Torino: la sessione invernale del calciomercato ha fatto partire il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili granata fino ad esordire in prima squadra con destinazione Genova, sponda rossoblu per il nuovo contratto, e l’ha visto subito ripartire direzione Cremona alla corte della Cremonese in Serie B. Alla presentazione con la sua nuova casacca l’attaccante ha spiegato le ragioni che l’hanno portato lontano da Torino e dal granata: “Ho fatto tutte le giovanili al Torino e mi sento torinese, poi però le dinamiche sono cambiate perché c’è stato un mancato rinnovo, non per questioni economiche ma per il progetto tecnico. Ho ricevuto tanto affetto dai tifosi granata e li ringrazio. Mi è dispiaciuto andare via, ma il calcio è anche questo”.

Parigini: “Messo fuori rosa, ho dovuto aspettare il mercato”

Di sicuro l’ultimo periodo passato al Torino per Vittorio Parigini non è stato da incorniciare ed indimenticabile: lontano dal progetto tecnico di Mazzarri e di conseguenza lontano dal terreno di gioco con la maglia del Torino; tante polemiche sul presunto infortunio che lo teneva fuori ma che lo stesso attaccante ha più volte ribadito essere del tutto falso: “Ho letto che non stavo bene ed avevo avuto un infortunio grave. Ne ho avuto uno da cui sono guarito ad agosto, poi sono stato messo fuori rosa e ho dovuto aspettare il mercato di gennaio”. Adesso per l’attaccante di Moncalieri inizia la nuova avventura con la Cremonese: “Sono sceso in B con umiltà, sia per me, che per dare una mano a questa squadra che può dare tanto, cercherò di dare sempre il mio contributo”.