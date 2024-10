Il centrale granata Dellavalle in gialloblù sta trovando sempre più spazio: finora ha giocato da terzino

il Toro ha scelto per lui la strada del prestito e Alessandro Dellavalle a Modena sta trovando spazio. Tre le partite giocate dal numero 25, dopo essere rimasto in panchina contro il Cittadella (era appena arrivato) e contro il Cesena.. La prima in maglia gialloblù è stata quella contro la Juve Stabia, quando è subentrato al 45′ minuto come terzino destro. Il difensore ha poi giocato per 69 minuti contro la Sampdoria sempre nel ruolo di terzino destro. Infine ha giocato 76 minuti contro il Catanzaro. In queste prime tre partite non ha mai giocato da difensore centrale:; questa sua duttilità sarà sicuramente importante nel corso della sua carriera in quanto nel calcio moderno è indispensabile saper ricoprire più posizioni. Dopo un primo periodo di ambientamento nella nuova squadra il giovane granata è subito riuscito a diventare importante per il Modena, giocando un totale di 190 minuti nelle ultime tre partite di Serie B.

Dellavalle, al Toro qualche minuto in Coppa

Dopo aver esordito nella massima serie la scorsa stagione, Dellavalle aveva preso parte al ritiro estivo del Torino con Paolo Vanoli. Il tecnico dei granata lo ha anche messo in campo per appena tre minuti in Coppa Italia, tuttavia con gli arrivi di Maripan, Coco e Walukiewicz, se fosse restato al Torino per tutta la stagione non avrebbe trovato alcuno spazio. Così la società granata in accordo con Paolo Vanoli e con il calciatore ha quindi deciso, per favorire la crescita del ragazzo, di mandarlo in prestito per farlo giocare. Al momento è una scelta che sta pagando.