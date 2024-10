Nella giornata di ieri ben cinque giocatori granata hanno giocato in nazionale, 4 di quei 5 hanno giocato gli uni contro gli altri

Ieri ben cinque giocatori del Toro hanno giocato con le rispettive nazionali in Nations League, e alcuni di loro hanno giocato gli uni contro gli altri. I giocatori impegnanti nel torneo erano Adams, Sosa, Walukiewicz, Gineitis e Vojvoda. I primi due della lista hanno giocato contro in una partita che ha avuto un finale per nulla tranquillo. Croazia e Scozia si sono infatti date battaglia fino a dopo il 90′. Il gol del vantaggio scozzese è arrivato al 32′ minuto, subito pareggiato dagli avversari al 36′. Al 70′ minuto poi Borna Sosa, partito titolare e rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ha ricevuto un bel cross in area e con il mancino ha calciato molto bene nello specchio della porta difesa da Gordon; l’estremo difensore con un ottimo riflesso è riuscito a respingere il pallone che però è poi finito sulla testa di Kramaric che ha solo dovuto spingere il pallone in rete. In questa azione sono da segnalare due cose sull’esterno del Torino: in primis l’atteggiamento offensivo che lo porta ad essere quasi un attaccante aggiunto e le ottime qualità balistiche che gli hanno permesso di colpire quel pallone spiovente in maniera così pulita. Al 77′ minuto poi è entrato in campo Che Adams che subito ha provato a cambiare la partita, ha avuto un’occasione all’89’ quando ha ricevuto un bel filtrante in area e ha provato a superare Livakovic con un pallonetto che però è uscito. A partita ormai finita poi il numero 18 granata è anche riuscito a segnare in un 1 contro 1 con il portiere, purtroppo per lui il gol è stato annullato al 98‘ per fuorigioco.

Vojvoda e Gineitis: entrambi titolari ma vince il Kosovo

Altri due giocatori granata che ieri si sono ritrovati da avversari sono stati Vojvoda e Gineitis. Il Kosovo infatti è andato a giocare contro la Lituania, in una partita sicuramente combattuta e finita 1-2 in favore degli ospiti. Entrambi i giocatori granata sono scesi in campo e vi sono rimasti per tutti i 90 minuti della gara. Il lituano ha giocato come mediano nel 4-2-3-1 mentre il numero 27 del Torino ha giocato tutto il match come terzino destro nella medesima formazione, ruolo che potrebbe anche iniziare a fare con il Torino in caso Vanoli decidesse ogni tanto di schierare la difesa a quattro, come già faceva la scorsa stagione a Venezia. Entrambi i giocatori hanno offerto prestazioni convincenti senza però riuscire ad incidere veramente nella gara. L’ultimo giocatore granata ad aver giocato ieri con la propria nazionale è stato Walukiewicz. La Polonia infatti è stata battuta per 1-3 dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il numero 4 del Torino e della stessa nazionale polacca però, nonostante la sconfitta, ha giocato una buona partita facendo anche delle ottime chiusure che più di una volta hanno evitato ulteriori gol del Portogallo.