Durante la sessione di mercato estiva, tra nuovi giocatori e giocatori ritornati dai prestiti il Torino ha trovato nuovi elementi: che impatto hanno avuto?

Giocare in una squadra nuova, magari anche in un campionato nuovo non è facile. Spesso richiede tempo per adattarsi alle richieste del nuovo allenatore capire le abitudini dei compagni e il livello del campionato. In estate il Toro tra acquisiti e rientri dai prestiti a messo a disposizione di Vanoli alcuni nuovi giocatori . Dopo sette giornate di Serie A e due partite di Coppa Italia è il momento per capire quali di questi nuovi arrivati ha avuto subito un impatto positivo e chi invece ha bisogno di più tempo. Sicuramente tra i giocatori “promossi” possiamo trovare Ché Adams. L’ex attaccante del Southampton ha avuto un impatto incredibile con il nostro campionato e sta continuando a stupire i tifosi del Toro: per lui 9 presenze tra Serie A e Coppa Italia condite da 4 reti e 2 assist. Lo scozzese ha poi convinto tutto l’ambiente granata grazie alle sue doti tecniche e alla sua capacità di legarsi così bene con il suo compagno di reparto Duvan Zapata, che purtroppo ha chiuso a San Siro la sua stagione.

Coco si è subito integrato

Un altro giocatore che ha senza dubbio iniziato lasciando il segno è Saul Coco. Il difensore è arrivato dal Las Palmas in estate per 7,5 milioni più 2 di bonus e più un bonus del 10% sulla futura rivendita. Il numero 23 è diventato subito fondamentale, giocando 8 partite tra campionato e coppa e segnando anche 2 gol, uno di questi decisivo contro il Venezia. In calo nelle ultime uscite, è vero, ma tra i volti nuovi è certamente quello che si è più integrato, insieme ad Adams.

Walukiewicz e Maripan: lavori in corso

In granata sono arrivati anche altri giocatori che però ancora non sono riusciti ad imporsi nonostante abbiano fatto vedere già ottime qualità. Tra questi sicuramente troviamo Walukiewicz, arrivato dall’Empoli. Il difensore centrale ha giocato 6 partite tra tutte le competizioni e ha fatto vedere molte cose positive, tuttavia deve ancora ambientarsi al meglio prima di prendersi il ruolo di titolare come braccetto di destra. Restando sempre tra i difensori troviamo un giocatore accolto con entusiasmo dai tifosi granata che però ancora non ha dato il meglio di sé: Maripan. Il cileno, comprato per 2 milioni dal Monaco, ha ottime qualità ma nell’ultima partita di Serie A ha commesso un fallo evitabilissimo che ha portato alla sua espulsione, costringendo i granata a giocare in 10 contro l’Inter per gran parte del match.

Sosa e Pedersen non ancora promossi

Sulle fasce sono 3 i nuovi giocatori da valutare; il primo di questi è Borna Sosa, arrivato dall’Ajax in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. L’esterno croato doveva essere il pezzo mancante del puzzle e diventare il titolare a sinistra, tuttavia, nonostante le ottime doti tecniche continua a giocarsi il posto con Lazaro e ancora non ha trovato continuità. Dopo la partenza di Bellanova è poi arrivato Pedersen, arrivato dal Feyenoord in prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni. L’ex del Sassuolo è sceso in campo in 5 occasioni facendo vedere le sue qualità fisiche, soprattutto di velocità, senza però riuscire ad incidere. L’ultimo esterno arrivato in estate è Dembelè, rientrato da prestito a Venezia; Vanoli lo sta utilizzando spesso a partita in corso ma il giovane ancora non è stato in grado di ritagliarsi tanto spazio. L’ultimo giocatore da valutare è Paleari. Il portiere è arrivato come uno dei primi acquisti e ha giocato solo una partita: contro la Lazio. L’estremo difensore ha preso 3 gol in quella partita ma la colpa non è sua: la difesa granata in quella partita non era in gran forma, lui anzi ha fatto anche delle parate importanti