Continua la pausa nazionali e la Nations League: oggi dei giocatori del Torino giocherà solamente Pedersen

Dopo i cinque giocatori granata che hanno giocato ieri con le rispettive nazionali, e gli altri nei giorni precedenti, oggi toccherà solo a Pedersen, tra i giocatori del Torino convocati dai rispettivi paesi, scendere in campo per rappresentare la propria nazione. La Norvegia infatti scenderà in campo contro l’Austria questa sera alle 20.45. Haaland, Pedersen e compagni saranno ospiti della nazionale austriaca alla Raiffeisen Arena a Linz. La sfida è tra le prime due squadre del girone G, infatti la Norvegia comanda la classifica con 7 punti nelle prime tre partite mentre gli avversari ne hanno totalizzati 4 e sono quindi secondi, sopra la Slovenia solo per differenza punti.