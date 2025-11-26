Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 13a giornata di Serie A: ad arbitrare Lecce-Torino sarà Bonacina

Manca ormai poco all’inizio della 13a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Mariani avrà il compito di dirigere Lecce-Torino, con l’aiuto di Colarossi, Ricci e del quarto uomo Sacchi. Al VAR ci sarà Marini, che verrà assistito da Fourneau.

Le designazioni arbitrali

COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV:      DI MARCO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MAGGIONI

PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV:       MUCERA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DIONISI

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU (foto)

VECCHI – YOSHIKAWA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    PATERNA

LECCE – TORINO     h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

PISA – INTER     h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV:     PERENZONI

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       DOVERI

ROMA – NAPOLI     h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV:     MASSIMI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

Arbitro, cartellino giallo
Arbitro, cartellino giallo
