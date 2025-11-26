Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 13a giornata di Serie A: ad arbitrare Lecce-Torino sarà Bonacina
Manca ormai poco all’inizio della 13a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Mariani avrà il compito di dirigere Lecce-Torino, con l’aiuto di Colarossi, Ricci e del quarto uomo Sacchi. Al VAR ci sarà Marini, che verrà assistito da Fourneau.
Le designazioni arbitrali
COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45
MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00
FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI
PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00
PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: ABISSO
JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00
CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: DIONISI
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU (foto)
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
LECCE – TORINO h. 12.30
MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
PISA – INTER h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00
MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DOVERI
ROMA – NAPOLI h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI BELLO
BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA