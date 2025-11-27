Il Toro incontra un Lecce con poche sicurezze e che si affida al giovane talento Francesco Camarda
Lasciata alle spalle la disfatta contro il Como, il Torino di Marco Baroni si prepara ad affrontare il Lecce. La partita sarà valevole per la tredicesima giornata di campionato ed è fissata alle 12:30 di domenica 30 novembre, allo stadio Via del mare di Lecce. Il Toro se la dovrà vedere con un Lecce in cerca di riscatto e in piena lotta salvezza, a distanza di soli 4 punti dalla squadra granata. Poche le certezze per i salentini in vista della partita di domenica, ma sicuramente tanta speranza e fiducia nei confronti di Francesco Camarda, il classe 2007 in prestito dal Milan sarà chiamato a guidare l’attacco giallorosso per provare a regalare una gioia al pubblico di casa.
Difesa bassa: il Toro la soffre molto
Un altro aspetto del gioco del Lecce, su cui Di Francesco potrà puntare, è la strategia di gioco: il modulo del Lecce è un 4-3-3 e ci si aspetta che i salentini restino bassi a difendere la propria porta, magari puntando sui contropiedi per colpire il Toro. Il Torino soffre parecchio il blocco basso avversario, non a caso ha totalizzato più punti con le squadre di alta classifica, che spesso sono quelle che più si spingono in avanti lasciando spazi in difesa, mentre ha faticato molto con le squadre di medio-bassa classifica, si attenderà di vedere se i giallorossi punteranno su questo aspetto per guadagnarsi i 3 punti.
Altri giocatori da tenere d’occhio
Oltre a Camarda, il Torino dovrà stare attento anche ad altri interpreti, tra cui Gallo (terzino sinistro) e Wladimiro Falcone, portiere che quest’estate sembrava essere vicino a un possibile passaggio in granata. Da sottolineare anche la presenza del giovane Pierotti nel ruolo di ala destra, per lui 4 gol e 2 assist l’anno scorso, in ballottaggio con Sottil, Tete Morente e Banda, tra questi 4 due saranno gli esterni titolari di Domenica. Per il Lecce nessuno squalificato, in dubbio il recupero di Jean (post-infortunio al legamento crociato) e Pierret per un affaticamento muscolare.
Il più basso lo abbiamo noi almeno quello di record!!! Chi è con il Basso è contro la storia quindi non vale un caxxo!!
Come già detto, difesa nana. Guardiamo le fatiche difensive del Lecce???😵💫🤣🤣…e no,mi dispiace, diamo al nano,quel che è del nano: il record è nostro, e che cazz, almeno quello 🫣.
Forza Lecce! Spaccate il cul.o alla cairese e ai 22000 complici del nano
Hanno rotto le paxxe sti 22000 idioti, bisogna fare un sacrificio ci riuscite o ancora voleti farvi prendere per i fondelli sta sto sfigato alto 1 metro e mezzo!!
La penso esattamente così 👍