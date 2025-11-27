Il Toro incontra un Lecce con poche sicurezze e che si affida al giovane talento Francesco Camarda

Lasciata alle spalle la disfatta contro il Como, il Torino di Marco Baroni si prepara ad affrontare il Lecce. La partita sarà valevole per la tredicesima giornata di campionato ed è fissata alle 12:30 di domenica 30 novembre, allo stadio Via del mare di Lecce. Il Toro se la dovrà vedere con un Lecce in cerca di riscatto e in piena lotta salvezza, a distanza di soli 4 punti dalla squadra granata. Poche le certezze per i salentini in vista della partita di domenica, ma sicuramente tanta speranza e fiducia nei confronti di Francesco Camarda, il classe 2007 in prestito dal Milan sarà chiamato a guidare l’attacco giallorosso per provare a regalare una gioia al pubblico di casa.

Difesa bassa: il Toro la soffre molto

Un altro aspetto del gioco del Lecce, su cui Di Francesco potrà puntare, è la strategia di gioco: il modulo del Lecce è un 4-3-3 e ci si aspetta che i salentini restino bassi a difendere la propria porta, magari puntando sui contropiedi per colpire il Toro. Il Torino soffre parecchio il blocco basso avversario, non a caso ha totalizzato più punti con le squadre di alta classifica, che spesso sono quelle che più si spingono in avanti lasciando spazi in difesa, mentre ha faticato molto con le squadre di medio-bassa classifica, si attenderà di vedere se i giallorossi punteranno su questo aspetto per guadagnarsi i 3 punti.

Altri giocatori da tenere d’occhio

Oltre a Camarda, il Torino dovrà stare attento anche ad altri interpreti, tra cui Gallo (terzino sinistro) e Wladimiro Falcone, portiere che quest’estate sembrava essere vicino a un possibile passaggio in granata. Da sottolineare anche la presenza del giovane Pierotti nel ruolo di ala destra, per lui 4 gol e 2 assist l’anno scorso, in ballottaggio con Sottil, Tete Morente e Banda, tra questi 4 due saranno gli esterni titolari di Domenica. Per il Lecce nessuno squalificato, in dubbio il recupero di Jean (post-infortunio al legamento crociato) e Pierret per un affaticamento muscolare.