Giudice sportivo: Casadei prende la quarta sanzione del suo campionato ed entra in diffida, nessuno squalificato per il match di lunedì sera

Quarta ammonizione per il centrocampista del Torino Cesare Casadei, l’ex Chelsea entra ufficialmente in diffida. In caso di ammonizione nel match che vedrà contrapposti Torino e Milan, salterà la partita successiva contro la Cremonese. Per quanto riguarda gli squalificati non ve ne sono né sponda granata, né sponda rossonera.

Squalificati Troilo, Gagliardini e Pongracic, multato Guendozi

La 13esima giornata di Serie A porta con sé tre squalifiche, una per espulsione, quella di Troilo del Parma (non disputerà la gara contro il Pisa, in programma per Luned’) e due per quinta ammonizione in campionato: il primo è Roberto Gagliardini dell’Hellas Verona, che salterà la partita casalinga contro l’Atalanta; il secondo è Marin Pongracic della Fiorentina, che non sarà quindi a disposizione del mister Paolo Vanoli nel prossimo scontro in casa del Sassuolo. Multa di €5.000,00 invece per Guendozi, “per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria”.

Multa anche per il Toro

Multato di €2.000,00 anche il Torino, “per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo”. A Lecce seconda ammonizione stagionale per Ngonge e prima per Coco.