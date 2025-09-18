Ecco dove vedere Torino-Atalanta in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00
Dopo il successo contro la Roma, il Torino si sta preparando per ospitare un’altra big del calcio italiano. Domenica 21 settembre alle 15.00 andrà infatti in scena l’incontro tra Torino e Atalanta.
Il Torino cercherà di riproporre quanto di buono si è visto nella trasferta della capitale, mentre i bergamaschi tenteranno di lasciarsi alle spalle il deludente esordio in Champions League cercando di ottenere punti preziosi contro i granata. L’incontro valido per la quarta giornata di campionato sarà visibile sulla piattaforma di DAZN.