Torino-Atalanta è anche Guillermo Maripan contro Isak Hien: sfida a distanza tra i due leader difensivi delle due squadre

Manca sempre meno a Torino-Atalanta, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Ivan Juric torna per la prima volta allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo le sue 3 stagioni in granata. Adesso il croato guida la Dea dopo le esperienze negative di Roma e Southampton. Atalanta che ha raccolto 5 punti in 3 partite, mentre i granata ne hanno 4. Torino-Atalanta è anche sfida tra due difensori centrali leader della difesa: Guillermo Maripan e Isak Hien. Entrambi guidano la linea difensiva giocando al centro. Il cileno del Torino è al centro nel 3-4-3 di Baroni, mentre lo svedese dell’Atalanta è al centro nel 3-4-2-1 di Juric. Difensori simili, ma esperienze diverse.

Maripan il sudamericano

Maripan è un classe 1994 e ha quindi 31 anni. Di nazionalità cilena, vanta 57 presenze e 2 gol con la sua Nazionale. A parte Inter-Torino, ha giocato poi per 90 minuti sia Torino-Fiorentina che Roma-Torino. Titolare e leader indiscusso, Baroni non può fare a meno di lui. E anche Vanoli non poteva farne a meno. Nella scorsa stagione 28 presenze, 1 gol e 1 assist. Dopo un periodo iniziale complicato, si è preso il Toro. Alaves (La Liga) e Monaco (Ligue 1), prima del Torino in Serie A: l’esperienza internazionale non manca. Il sudamericano anche nella stagione 2025/2026 è al centro del progetto. La grinta è il suo punto forte.

Hien il difensore moderno

Hien invece è uno svedese classe 1999 di 26 anni. Già 23 partite con la sua Nazionale. Si tratta di un difensore moderno, perfetto come centrale nella difesa a 3. In Italia è esploso con la maglia del Verona e quando c’era Juric sulla panchina del Torino era stato sondato sul mercato. Adesso Juric lo allena a Bergamo. 3 partite su 3 da titolare finora e tutti i minuti giocati. 30 partite e 10 cartellini gialli l’anno scorso con Gasperini, allenatore con il quale la stagione prima aveva vinto l’Europa League.

21-09-2025

