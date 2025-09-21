Per ora spazio a uno solo dal primo minuto, l’idea di schierarli insieme resta una possibilità futura per Baroni
L’idea di vedere insieme Ché Adams e Giovanni Simeone è sempre più allettante. I due attaccanti rappresentano, sulla carta, una delle combinazioni più interessanti del reparto offensivo granata, ma Marco Baroni preferisce dosare i tempi. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico granata è stato chiaro: “La squadra viene prima di tutto e i miei calciatori lo sanno. Lavoriamo su equilibrio e compattezza, una volta trovato questo non escludo che possa succedere“.
L’ipotetica doppia punta granata
Un’apertura netta, che conferma la volontà di arrivare a provare la doppia punta, ma al momento la soluzione resta valida soltanto a gara in corso. Simeone è stato fin qui il riferimento offensivo titolare: dopo un lungo periodo senza reti, ha ritrovato il gol decisivo contro la Roma, regalando tre punti preziosi al Toro.
Adams, dal canto suo, è stato spesso l’alternativa dalla panchina: il rendimento positivo dell’argentino ha ridotto lo spazio per lo scozzese, che nelle ultime gare si è visto soltanto nei minuti conclusivi e resta ancora in attesa della sua prima presenza dal 1′.
Simeone resta titolare
L’idea di affiancare i due attaccanti dall’inizio resta affascinante ma rischiosa: Baroni teme di sacrificare l’equilibrio tattico, soprattutto contro avversarie (come l’Atalanta) che impongono intensità e grande attenzione difensiva. Nonostante ciò, i segnali sono chiari: l’allenatore comincia a considerarla un’opzione vera e propria.
Il momento arriverà, forse già nelle prossime settimane, quando la squadra avrà consolidato le certezze difensive. Per ora, il copione è quello già visto: Simeone dall’inizio e Adams pronto a subentrare. La coppia, però, è pronta a prendersi il Torino: resta solo da capire quando Baroni deciderà di farli partire entrambi con una maglia da titolare.
