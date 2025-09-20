Nikola Vlasic è alla ricerca del primo gol in Serie A 2025/2026: contro Juric cerca di sbloccarsi dopo il gol in Coppa Italia

In assenza di Duvan Zapata, che è tornato a disposizione ma non può ancora giocare dal primo minuto, il capitano del Torino è Nikola Vlasic. Il croato è alla ricerca del suo primo gol in Serie A nella stagione 2025/2026. L’obiettivo contro l’Atalanta è quello di sbloccarsi. E contro chi? Proprio contro l’allenatore che lo ha portato al Torino e lo ha voluto fortemente, facendolo sempre giocare: Ivan Juric. Torino che in 3 partite di Serie A ha raccolto 4 punti, segnando però solo un gol nell’ultima gara grazie alla rete di Simeone. Vlasic non ha fatto male in queste prime 3 partite, ma da lui ci si aspettano gol e assist. Ora è il momento di continuare così, ma cambiando marcia a livello incisivo.

Il gol in Coppa Italia

Vlasic che però, in Coppa Italia, si è già sbloccato. Era il 18 di agosto e in casa contro il Modena i granata hanno passato il turno. 1-0 in una partita non giocata molto bene, anzi, ma decisa dalla rete di sinistro di Vlasic. Ora ci sarà il Pisa, sempre in casa, il 25 di settembre. Ma dopo quel gol, Vlasic non è più stato decisivo. La responsabilità, con la fascia al braccio, non manca e va trovata la continuità. Anche perché Aboukhlal, che può giocare sia al posto di Ngonge sia al posto di Vlasic, scalpita.

Baroni lo vede al centro del progetto

Baroni vede Vlasic al centro del progetto. Vanoli non lo aveva avuto a disposizione nella preparazione estiva, ma lo aveva recuperato verso inizio stagione. Poi con il passaggio al 4-2-3-1 era diventato fondamentale al centro della trequarti. Baroni anche era partito con questo modulo, ma poi è passato al 4-3-3 e adesso al 3-4-3 (3-4-2-1). Largo a sinistra forse non è il ruolo ideale di Vlasic, ma si può adattare tranquillamente. Il numero 10 è un titolare fisso, qualunque sia il modulo.