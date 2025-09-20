L’allenatore granata non ha mai vinto in carriera contro il tecnico croato, e vuole ottenere domani il primo successo

Un solo giorno a Torino-Atalanta, sfida per certi versi emozionale vista la quantità di ex che affrontano le proprie vecchie squadre. Su tutti, oltre a Raoul Bellanova, spicca ovviamente l’allenatore degli ospiti Ivan Juric, che ha trascorso tre anni in granata ricchi più di alti che di bassi. Per il croato sarà una sfida certamente non banale, non solo perché torna all’Olimpico ma perché avrà di fronte Marco Baroni, uno degli allenatori maggiormente sconfitti in carriera. L’attuale tecnico del Toro non è infatti mai riuscito a vincere contro Juric, e per questo motivo si presenta alla partita di domani con una motivazione extra: sfatare questo tabù.

I precedenti

Sembra paradossale, ma lo dicono i dati: quando Baroni e Juric si sono scontrati da allenatori, ad avere la meglio è sempre stato il croato – tranne in un’occasione. Dai tempi di Novara e Crotone fino all’ultimo precedente sulle panchine di Verona e proprio Torino, non c’è mai stata storia. Tra il 2015 e il 2024, i due si sono scontrati 6 volte: le prime due partite sono state giocate in Serie B, quando Baroni allenava il Novara e Juric il Crotone; in quelle due occasioni, tra andata e ritorno del campionato 2015/2016, ad avere la meglio sono stati i calabresi.

Gli scontri in granata

Poi, dopo 6 anni di assenza, i due si sono ritrovati nel 2022 in occasione della sfida tra Torino e Lecce, anche in quel caso vinta dal croato, proprio come nella gara di ritorno del Via del Mare. E la storia non è cambiata neanche quando Baroni ha iniziato ad allenare il Verona, o perlomeno solo in parte. Nella stagione 2023/2024 i veneti sono riusciti a strappare un pareggio per 0-0 ai granata, mentre nella gara del Bentegodi ha avuto la meglio il Toro. Un vero e proprio tabù dunque per Marco Baroni, che domani vuole vincere per la prima volta contro Juric.

Crotone-Novara, 2015/2016 – 2-1

Novara-Crotone, 2015/2016 – 1-0

Torino-Lecce, 2022/2023 – 1-0

Lecce-Torino, 2022/2023 – 0-2

Torino-Verona, 2023/2024 – 0-0

Verona-Torino, 2023/2024 – 1-2