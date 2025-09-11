Continuano le proteste dei tifosi granata contro il presidente del Torino, programmata la partenza del corteo alle 12.00 del 21 settembre

Il Torino dopo aver terminato i suoi acquisti nella finestra di calciomercato è ora pronto per riprendere il campionato per cercare di disputare una stagione migliore della precedente.

A dirlo è stato il presidente Urbano Cairo, che nella giornata di ieri ha rilasciato qualche dichiarazione sulla squadra e su quello che si aspetta per il corso della stagione. Nonostante ciò che afferma il presidente, i tifosi granata non sembrano soddisfatti del lavoro della società, e per questo motivo, domenica 21 settembre avrà luogo una nuova protesta contro Cairo.

Il comunicato

Negli ultimi giorni stanno circolando per la città dei volantini che ritraggono il patron del Torino con un trucco da circo, e come didascalia dell’immagine sono presenti le indicazioni con orario e luogo dell’inizio della protesta insieme a una serie di dichiarazioni contro il presidente: “Da vent’anni Urbano Cairo tiene il Torino fermo, senza ambizione, senza futuro. Basta promesse vuote, basta mediocrità: Il Toro merita rispetto. Il Toro è della sua gente, non di chi lo usa come strumento personale. Ora è il momento di far sentire la nostra voce, uniti e compatti. Saremo in marcia per difendere la dignità del Toro”. Numerosi tifosi granata insoddisfatti si recheranno domenica 21 settembre alle 10.00 davanti allo stadio Filadelfia, e due ore dopo inizierà il corteo che terminerà all’Olimpico Grande Torino.