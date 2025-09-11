Toro.it

Continuano le proteste dei tifosi granata contro il presidente del Torino, programmata la partenza del corteo alle 12.00 del 21 settembre

Il Torino dopo aver terminato i suoi acquisti nella finestra di calciomercato è ora pronto per riprendere il campionato per cercare di disputare una stagione migliore della precedente.

A dirlo è stato il presidente Urbano Cairo, che nella giornata di ieri ha rilasciato qualche dichiarazione sulla squadra e su quello che si aspetta per il corso della stagione. Nonostante ciò che afferma il presidente, i tifosi granata non sembrano soddisfatti del lavoro della società, e per questo motivo, domenica 21 settembre avrà luogo una nuova protesta contro Cairo.

Il comunicato

Negli ultimi giorni stanno circolando per la città dei volantini che ritraggono il patron del Torino con un trucco da circo, e come didascalia dell’immagine sono presenti le indicazioni con orario e luogo dell’inizio della protesta insieme a una serie di dichiarazioni contro il presidente: “Da vent’anni Urbano Cairo tiene il Torino fermo, senza ambizione, senza futuro. Basta promesse vuote, basta mediocrità: Il Toro merita rispetto. Il Toro è della sua gente, non di chi lo usa come strumento personale. Ora è il momento di far sentire la nostra voce, uniti e compatti. Saremo in marcia per difendere la dignità del Toro”. Numerosi tifosi granata insoddisfatti si recheranno domenica 21 settembre alle 10.00 davanti allo stadio Filadelfia, e due ore dopo inizierà il corteo che terminerà all’Olimpico Grande Torino.

4 maggio, la marcia dei tifosi del Toro per le strade del centro della città
soloiltoro
soloiltoro
48 minuti fa

I risultati negativi aiutano la protesta, anche gli addormentati si svegliano. La contestazione più grande è quella dello stadio vuoto. Quest’anno nonostante i prezzi stracciati hanno raccattato solo 5mila abbonamenti, peggio di tutte le squadre di serie A. Bene.
Via Cairo e i suoi lacchè

Last edited 43 minuti fa by soloiltoro
Kawasaki77
Kawasaki77
18 minuti fa
Reply to  soloiltoro

Per quello tifo sempre contro, così anche gli accontentisti coi paraocchi magari si svegliano e tirano fuori le palline.

Last edited 9 minuti fa by Kawasaki77
Tonio1973
Tonio1973
6 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

lei è questa roba qua.

Lei intendo Kawa77 e tutti i suoi altri nick

tordo-razzista-con-tutti-i-nick-SE-QUESTO-e-UN-UOMO
Last edited 6 minuti fa by Tonio1973
carlo m
carlo m
1 ora fa

Voglio vedere quando la Redazione smetterà di essere neutrale come Bambi. Quando Cairo firmerà la vendita? Grottesco avere ancora una posizione così. Anche i risultati, l’unica cosa a cui vi aggrappate (che fan comunque schifo), vi stanno venendo meno.

Last edited 1 ora fa by carlo m
guidone
guidone
1 ora fa

molto bene!!!!,peccato però che poi la maggioranza dei partecipanti si recherà festante allo stadio…quello se ne sbatte di 2 urletti e di una marcetta(ne abbiamo avuto prova mesi fa,ed ho ancora la schiena che mi fa male..),l’unica è lo stadivuoto per tutta la partita,stare fuori,allora a lungo andare potrebbe intuire… Leggi il resto »

Last edited 1 ora fa by guidone

