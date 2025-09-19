Dopo l’infortunio rimediato in Champions, De Ketelaere si è sottoposto a degli esami che hanno accertato l’assenza di lesioni

Antivigilia di Torino-Atalanta, sfida che sancisce il ritorno all’Olimpico Grande Torino di Ivan Juric. L’allenatore croato vuole battere la propria ex squadra per ritrovare il sorriso, dopo un mercoledì di Champions League che ha lasciato solamente brutte notizie. In primis la pesante sconfitta per 4-0 arrivata contro il Paris Saint-Germain, poi gli infortuni di Scalvini e De Ketelaere; problemi che hanno fatto preoccupare e non poco il tecnico, che per metà può tirare un sospiro di sollievo ora che i due si sono sottoposti agli esami strumentali.

Le condizioni di Scalvini e De Ketelaere

Le notizie peggiori sono arrivate da Scalvini, che ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra. Il difensore dovrà stare fuori per più di due settimane, e dunque è ovviamente scontata la sua assenza per domenica. Allo stesso tempo, è molto difficile il recupero di De Ketelaere; nonostante il belga non abbia riportato lesioni ma solamente un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro, ci sono troppi pochi giorni per pensare di riprendersi del tutto, e la società vuole evitare di metterlo in campo se non al meglio. Assai probabile quindi che l’ex Milan mancherà all’appuntamento della domenica pomeriggio, ma intanto Juric può consolarsi con il reintegro di Lookman.