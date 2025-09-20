Toro.it

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Torino della sua Atalanta alle ore 15

Ivan Juric torna a Torino per Torino-Atalanta. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa e ha presentato la sfida. Queste le sue parole: “Non esistono partite facili, potevamo fare gli stessi gol fatti contro il Lecce contro il Pisa, c’è stata più concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio. De Ketelaere è da valutare, visti i problemi avuti con il PSG. Lookman ha parlato con tutti e da domani torna ad essere disponibile. Si è allenato da solo e l’autonomia non è al massimo ma in allenamento ha fatto bene. Scamacca invece non è pronto: valuteremo come sta settimana prossima. La squadra è motivatissima e l’ultima sconfitta a Parigi ci deve dare forza. De Roon è qui da tempo, lui come altri sono importanti per far capire cosa significa giocare nell’Atalanta. Lookman titolare? Staremo a vedere, valuterò, ma ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Ederson ha cominciato ad allenarsi con la Primavera, non credo sarà disponibile prima della sosta. Non dobbiamo accelerare i tempi. Zappacosta l’ho visto bene, arriverà il suo momento, lo tengo molto in considerazione. Problemi tattici? Ci sono anche i meriti degli avversari. Poi è vero che nel secondo tempo tiriamo di più in porta. Da Musah e da Krstovic ho visto buone cose. Ahanor va aspettato, ma con l’infortunio di Scalvini potrebbe avere oppurtunità importanti”. Poi l’allenatore ha parlato anche del Torino.

Juric: “Anni belli a Torino”

Queste le sue parole sul Torino: “Penso di aver fatto dei bei anni a Torino. Abbiamo rimesso i conti a posto e siamo passati nella parte sinistra della classifica. Ora il Toro è una squadra più solida che può dare molte soluzioni. Hanno grandi giocatori che ti possono impensierire. A Roma hanno fatto una gara buonissima. In casa vorranno pressare un po’ di più”. Poi ha concluso: “Lavorare qui è un modo diverso rispetto a Verona e Torino. Abbiamo grandi margini di miglioramento come Atalanta”.

marco ruda
marco ruda
26 minuti fa

Grazie Juric con te è stato messo in luce l’incompetenza e la meschinita’ della societa’,quando ti sei resoconto che era inutile lottare contro questi idioti hai tirato i remi in barca e te ne sei andato,cosa hai combinato dopo non ci riguarda io ti dico grazie: avevi resciuscitato giocatori che… Leggi il resto »

James71
James71
10 minuti fa
Reply to  marco ruda

👍👍👍

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
26 minuti fa

Ahahah..bei anni. Forse si riferiva a quando prendeva a sberloni Vagnati 🙂

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
1 ora fa

Grazie mister per quello che hai fatto con la squadra di Cairo. In bocca al lupo per il tuo futuro!

