Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Torino della sua Atalanta alle ore 15

Ivan Juric torna a Torino per Torino-Atalanta. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa e ha presentato la sfida. Queste le sue parole: “Non esistono partite facili, potevamo fare gli stessi gol fatti contro il Lecce contro il Pisa, c’è stata più concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio. De Ketelaere è da valutare, visti i problemi avuti con il PSG. Lookman ha parlato con tutti e da domani torna ad essere disponibile. Si è allenato da solo e l’autonomia non è al massimo ma in allenamento ha fatto bene. Scamacca invece non è pronto: valuteremo come sta settimana prossima. La squadra è motivatissima e l’ultima sconfitta a Parigi ci deve dare forza. De Roon è qui da tempo, lui come altri sono importanti per far capire cosa significa giocare nell’Atalanta. Lookman titolare? Staremo a vedere, valuterò, ma ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Ederson ha cominciato ad allenarsi con la Primavera, non credo sarà disponibile prima della sosta. Non dobbiamo accelerare i tempi. Zappacosta l’ho visto bene, arriverà il suo momento, lo tengo molto in considerazione. Problemi tattici? Ci sono anche i meriti degli avversari. Poi è vero che nel secondo tempo tiriamo di più in porta. Da Musah e da Krstovic ho visto buone cose. Ahanor va aspettato, ma con l’infortunio di Scalvini potrebbe avere oppurtunità importanti”. Poi l’allenatore ha parlato anche del Torino.

Juric: “Anni belli a Torino”

Queste le sue parole sul Torino: “Penso di aver fatto dei bei anni a Torino. Abbiamo rimesso i conti a posto e siamo passati nella parte sinistra della classifica. Ora il Toro è una squadra più solida che può dare molte soluzioni. Hanno grandi giocatori che ti possono impensierire. A Roma hanno fatto una gara buonissima. In casa vorranno pressare un po’ di più”. Poi ha concluso: “Lavorare qui è un modo diverso rispetto a Verona e Torino. Abbiamo grandi margini di miglioramento come Atalanta”.