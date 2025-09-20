Le parole di Marco Baroni in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Torino della sua Atalanta alle ore 15

Domani alle ore 15:00 si gioca Torino-Atalanta allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come di consueto, l’allenatore granata Marco Baroni ha presentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le sue parole in vista della quarta giornata di Serie A.

La conferenza stampa

L’andamento è stato in crescendo: domani può essere una verifica? Può dare la misura delle ambizioni?

“No, è una partita fondamentale e importante, l’avversario è forte, di primo livello, sono abituati a giocare 50 partite l’anno, quindi la nostra attenzione è rivolta a questa partita, la squadra la troveremo in grande salute”.

Adams-Simeone: può essere la partita di entrambi insieme?

“La squadra viene prima di tutto e i miei calciatori lo sanno, lavoriamo su equilibrio e compattezza, una volta trovato questo non escludo che possa succedere”.

I giorni per creare e dare un gioco non sono stati molti, come ha detto lei: quali sono i sistemi che la squadra possiede e ha fatto propri?

“Noi siamo in costruzione, in assemblaggio, sono arrivati giocatori durante il mercato, alcuni non hanno minutaggio, si sta lavorando per trovare una identità, in questa parte di campionato la cosa importante è trovare prima dell’identità una solidità e degli equilibri di squadra. Nel precampionato ho già provato alcune situazioni, noi saremo dentro un nostro sistema che sia funzionale alle attitudini dei ragazzi”.

Viste le caratteristiche simili rispetto alla Roma, potrà essere di nuovo la partita di un Toro con la difesa a tre? Chi altro può dare una mano dietro, visto che Masina non c’è?

“Tameze può farlo, ne ha fatte 28, Dembélé sta lavorando, non escludo che ci possa essere una variante da questo punto di vista, non escludo la difesa a 4, a Roma c’erano delle esigenze diverse ma è l’interpretazione della partita che conta, la squadra a Roma lo ha fatto, l’avversario di domani gioca in modo simile ma conterà la determinazione”.

Casadei lo vede sempre in quella posizione? Cosa gli manca?

“Manca lavoro, manca un percorso, negli ultimi quattro anni non aveva giocato molto, ora ha trovato continuità, mi ha sorpreso per la dedizione, per l’attenzione con cui lavora, ha dei margini di miglioramento importanti, ci vogliamo lavorare”.

Come sta Zapata? Il suo recupero come procede? Potrà essere della partita?

“Zapata verrà in panchina, sta lavorando duro per ridurre quel gap che gli manca, gli serviranno allenamenti ma pure giocare”.

Come sta la squadra fisicamente? Oltre a Masina ci sono altre defezioni?

“Oltre Masina non c’è nessuno out, al di là del fatto che manca ancora un allenamento. Masina è ancora nella parte fisioterapica, vediamo poi per la prossima settimana eventualmente”.

Domani ci sarà una contestazione contro la società: come la percepite voi come squadra?

“Si gioca per i tifosi, la tifoseria è importante, noi siamo indirizzati sulla crescita della squadra, solo attraverso il miglioramento e i risultati possiamo mettere tutti d’accordo, la mia attenzione è rivolta solo a quella”.

Aboukhlal può essere ancora una volta una variabile a gara in corso?

“Si sono alternati 15-16 giocatori, nel calcio ormai gli ultimi due quarti di partita sono importanti. Aboukhlal sta crescendo, sono convinto che ci darà il suo contributo dal primo minuto, non solo a partita in corso”.