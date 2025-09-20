Ecco quelle che saranno le probabili scelte di Baroni per la sfida in programma domenica contro l’Atalanta

Il Torino si prepara alla sfida di domani contro l’Atalanta con l’intenzione di dare continuità ai progressi evidenziati nella scorsa giornata contro la Roma. Marco Baroni sembra infatti orientato a confermare in blocco la formazione che ha espugnato l’Olimpico, puntando ancora sul sistema di gioco a tre dietro. Una scelta tattica non casuale: l’Atalanta di Juric utilizza lo stesso modulo della Roma di Gasperini, un 3-4-2-1 che richiede densità in mezzo al campo e compattezza difensiva.

La difesa e il centrocampo

In porta ci sarà Israel, reduce da due gare consecutive senza subire gol. La linea difensiva a tre sarà composta da Ismajli, Coco e Maripan, quest’ultimo in grande fiducia dopo la prestazione convincente contro i giallorossi. Sulle corsie esterne agiranno Lazaro a destra e Biraghi a sinistra. Nkounkou resta un’opzione in panchina. In mezzo al campo spazio ad Asllani, che vive un momento positivo dopo la rete segnata in nazionale, e a Casadei, chiamato a confermare i progressi delle ultime settimane.

L’attacco

Dietro l’unica punta sarà Simeone, finalmente tornato al gol, affiancato da Vlasic e Ngonge, con il belga in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione non brillantissimo. Zapata, non ancora al top della condizione, partirà dalla panchina insieme a Ilkhan, Aboukhlal e Adams, pronti eventualmente a subentrare a gara in corso.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Vlasic, Ngonge; Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Indisponibili: Schuurs

Squalificati: nessuno