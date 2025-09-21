La probabile formazione dell’Atalanta di Ivan Juric per la partita contro il Torino di Marco Baroni: tante assenze

Molto complessa la situazione in casa Atalanta, dove l’infermeria resta piena di pedine fondamentali. Contro il Torino, per la squadra di Ivan Juric non saranno disponibili cinque titolari che solitamente rappresentano l’ossatura della squadra. Lookman è stato reinserito nel gruppo, ma non partirà dall’inizio.

La difesa e il centrocampo

Sul modulo si va sul sicuro e si tratta del 3-4-2-1. Tra i pali c’è sempre Carnesecchi, titolare intoccabile, che nelle ultime tre partite ha subito tre gol. In mezzo al campo Musah farà coppia con De Roon, con l’ex Bellanova e Zalewski ad agire invece sulle fasce. In difesa, con le assenze pesanti, Juric non avrà molte alternative: i tre centrali saranno Kossounou, Hien e Djimsiti, chiamati a reggere il peso di una sfida delicata.

L’attacco: Lookman spera

Gioca Krstovic dal primo minuto, e alle sue spalle potrebbe esserci spazio per Samardzic insieme a Pasalic, Lookman parte invece dalla panchina ma dovrebbe entrare a gara in corso. L’attaccante nigeriano torna tra i convocabili nerazzurri dopo settimane in cui sembrava essere calato il gelo: dopo la lunga estate caldissima, ora sembra che l’Atalanta possa dare una possibilità al giocatore, che poche settimane fa voleva a tutti i costi lasciare la squadra per il corteggiamento dell’Inter.

La probabile formazione dell’Atalanta

Ecco il probabile 11 dell’Atalanta per il Torino.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Zalewski; Pasalic, Samardzic; Krstovic. A disp: Sportiello, F. Rossi, Ahanor, Bernasconi, Brescianini, Zappacosta, Obric, , Maldini, Sulemana, Lookman. All.: Juric.

Indisponibili: Kolasinac, Ederson, Scamacca, Scalvini, De Ketelaere

Squalificati: nessuno