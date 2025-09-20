Toro.it

I convocati di Marco Baroni e Ivan Juric per la sfida tra Torino e Atalanta: calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 21 settembre

Quarta giornata di Serie A: Torino-Atalanta. Allo Stadio Olimpico Grande Torino c’è il ritorno di Ivan Juric. Calcio d’inizio in programma domenica 21 settembre alle ore 15. Baroni non recupera Masina, mentre Juric perde De Ketelaere e Scalvini dopo i problemi di Parigi. Di seguito, la lista dei convocati delle due squadre.

I convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

I convocati di Juric

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi

Difensori: Ahanor, Kossounou, Hien, Djimsiti, Obrić

Centrocampisti: Bernasconi, Zalewski, Pašalić, Musah, Samardžić, Bellanova, Zappacosta, de Roon, Brescianini

Attaccanti: Lookman, Sulemana, Maldini, Krstović

Valentino Lazaro of Torino FC competes for the ball with Davide Zappacosta of Atalanta BC during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
ultimo aggiornamento: 20-09-2025

