I convocati di Marco Baroni e Ivan Juric per la sfida tra Torino e Atalanta: calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 21 settembre
Quarta giornata di Serie A: Torino-Atalanta. Allo Stadio Olimpico Grande Torino c’è il ritorno di Ivan Juric. Calcio d’inizio in programma domenica 21 settembre alle ore 15. Baroni non recupera Masina, mentre Juric perde De Ketelaere e Scalvini dopo i problemi di Parigi. Di seguito, la lista dei convocati delle due squadre.
I convocati di Baroni
In attesa di comunicazione
I convocati di Juric
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi
Difensori: Ahanor, Kossounou, Hien, Djimsiti, Obrić
Centrocampisti: Bernasconi, Zalewski, Pašalić, Musah, Samardžić, Bellanova, Zappacosta, de Roon, Brescianini
Attaccanti: Lookman, Sulemana, Maldini, Krstović