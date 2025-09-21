Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Baroni sceglie Ilic e non Casadei in mezzo al campo

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Atalanta. Sono state comunicate le formazioni ufficiali in vista del match. Baroni sceglie Aboukhlal e non Ngonge sulla trequarti. In mezzo al campo gioca Ilic e non Casadei. Juric invece preferisce Zappacosta a destra al posto di Bellanova. Di seguito, le scelte.

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Aboukhlal, Vlasic; Simeone. A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Ngonge, Casadei, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. All.: Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. A disp.: Sportiello, Rossi, Ahanor, Bernasconi, Brescianini, Bellanova, Obric, Maldini, Musah, Lookman. All.: Juric.