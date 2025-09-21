Torino-Atalanta, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino
Torino-Atalanta: quarta giornata di Serie A 2025/2026. Marco Baroni contro l’ex Ivan Juric. Calcio d’inizio in programma alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Atalanta che ha raccolto 5 punti in 3 partite, mentre il Torino ne ha raccolti 4. I granata sono chiamati ad una gara di conferma dopo quanto visto a Roma invece per gli orobici l’occasione è quella di voltare pagina dopo il brutto risultato di Champions. Segui la diretta su Toro.it.
Torino-Atalanta: la diretta
12′ In Curva Maratona vengono esposte le bandierine “Cairo Vattene” e i fischietti si fanno sentire
12′ Vlasic! Ottima azione dei granata: Vlasic calcia dal limite con il destro ma la palla finisce a lato
10′ SOSTITUZIONE NELL’ATALANTA: entra Bellanova al posto di Zalewski
10′ INFORTUNIO per Zalewski
9′ Fallo di Coco su Zalewski
7′ Fallo di Aboukhlal in attacco su Hien
6′ Buona ripartenza di Aboukhlal ma poi i granata non riescono a calciare in porta
4′ Gira palla l’Atalanta
2′ Fallo di Biraghi su Zappacosta
1′ Si parte! Muove palla la Dea
PRIMO TEMPO
1 minuto di silenzio per ricordare la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso
Squadre in campo: tra poco si parte!
Calcio d’inizio alle ore 15
Torino-Atalanta 0-0: il tabellino
Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Aboukhlal, Vlasic; Simeone. A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Ngonge, Casadei, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. All.: Baroni.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. A disp.: Sportiello, Rossi, Ahanor, Bernasconi, Brescianini, Bellanova, Obric, Maldini, Musah, Lookman. All.: Juric.
Arbitro: Colombo; Assistenti: Zingarelli-Bianchini; IV uomo: Arena; Var: Guida; Avar: Maresca.
Torino-Atalanta: il prepartita
Ore 14:30 Mancano 30 minuti all’inizio della gara. Lo stadio adesso inizia a riempirsi e la curva Maratona si tinge di granata.
Ore 14:25 Entra in campo adesso anche l’Atalanta di Juric per il riscaldamento prepartita.
Ore 14:20 Entrano in campo i giocatori del Toro tra gli applausi dei presenti.
Ore 14:10 Sono entrati in campo per il riscaldamento i portieri delle due squadre.
Ore 13:45 I pullman delle due squadre sono entrati allo stadio. Il corteo si è dissipato e i tifosi cominciano ad entrare all’interno dello stadio.
Ore 13.15 Nel frattempo il corteo dei tifosi è arrivato sotto la Curva Maratona: partito dal Filadelfia intorno alle 12.40, il serpentone dovrebbe terminare la sua corsa sotto la tribuna.
Ore 13 Due ore al calcio d’inizio di Torino-Atalanta. In zona stadio, sono attesi a breve i pullman delle due squadre. Già molti tifosi sono al di fuori dello stadio, anche se tanti arriveranno più tardi dato che la marcia di contestazione, partita dal Filadelfia, non è ancora arrivata allo stadio.
Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali
Torino-Atalanta: dove vedere la partita in TV e in streaming
Torino-Atalanta sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.
Il bullo ha lasciato in panchina tutti i più forti, approfittiamone
Baroni è allenatore intelligente. Si è accorto che non ha terzini capaci per la difesa a 4. Bocciato pedersen ma si sapeva. Il problema non hai margine per fare questo modulo alla lunga. Dire ci sarà dembele o tameze? E chi mette a sx nel caso? Dai non scherziamo. È… Leggi il resto »
Hai ragione,ma Baroni intelligente non so,se ne doveva accorgere molto prima riguardo lo schema da adottare per la difesa. Non so se il mercato ha condizionato le sue scelte o se è stato lui a condizionare il mercato, almeno all’inizio. Comunque le cose sono gravi tutte e due.
difficilissima come tutte SFT