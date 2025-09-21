Torino-Atalanta, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Atalanta: quarta giornata di Serie A 2025/2026. Marco Baroni contro l’ex Ivan Juric. Calcio d’inizio in programma alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Atalanta che ha raccolto 5 punti in 3 partite, mentre il Torino ne ha raccolti 4. I granata sono chiamati ad una gara di conferma dopo quanto visto a Roma invece per gli orobici l’occasione è quella di voltare pagina dopo il brutto risultato di Champions. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Atalanta: la diretta

12′ In Curva Maratona vengono esposte le bandierine “Cairo Vattene” e i fischietti si fanno sentire

12′ Vlasic! Ottima azione dei granata: Vlasic calcia dal limite con il destro ma la palla finisce a lato

10′ SOSTITUZIONE NELL’ATALANTA: entra Bellanova al posto di Zalewski

10′ INFORTUNIO per Zalewski

9′ Fallo di Coco su Zalewski

7′ Fallo di Aboukhlal in attacco su Hien

6′ Buona ripartenza di Aboukhlal ma poi i granata non riescono a calciare in porta

4′ Gira palla l’Atalanta

2′ Fallo di Biraghi su Zappacosta

1′ Si parte! Muove palla la Dea

PRIMO TEMPO

1 minuto di silenzio per ricordare la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15

Torino-Atalanta 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Aboukhlal, Vlasic; Simeone. A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Ngonge, Casadei, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. All.: Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. A disp.: Sportiello, Rossi, Ahanor, Bernasconi, Brescianini, Bellanova, Obric, Maldini, Musah, Lookman. All.: Juric.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Zingarelli-Bianchini; IV uomo: Arena; Var: Guida; Avar: Maresca.

Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 14:30 Mancano 30 minuti all’inizio della gara. Lo stadio adesso inizia a riempirsi e la curva Maratona si tinge di granata.

Ore 14:25 Entra in campo adesso anche l’Atalanta di Juric per il riscaldamento prepartita.

Ore 14:20 Entrano in campo i giocatori del Toro tra gli applausi dei presenti.

Ore 14:10 Sono entrati in campo per il riscaldamento i portieri delle due squadre.

Ore 13:45 I pullman delle due squadre sono entrati allo stadio. Il corteo si è dissipato e i tifosi cominciano ad entrare all’interno dello stadio.

Ore 13.15 Nel frattempo il corteo dei tifosi è arrivato sotto la Curva Maratona: partito dal Filadelfia intorno alle 12.40, il serpentone dovrebbe terminare la sua corsa sotto la tribuna.

Ore 13 Due ore al calcio d’inizio di Torino-Atalanta. In zona stadio, sono attesi a breve i pullman delle due squadre. Già molti tifosi sono al di fuori dello stadio, anche se tanti arriveranno più tardi dato che la marcia di contestazione, partita dal Filadelfia, non è ancora arrivata allo stadio.

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino-Atalanta: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Atalanta sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.