Sintesi e commento di Torino-Atalanta, sfida delle ore 15: tre gol in sette minuti, squadra in affanno, fischi sonori

Finisce tra i fischi la sfida tra Torino e Atalanta. Una brutta partita quella giocata dai granata: in sette minuti, tra il 31′ e il 28′, la squadra di Baroni subisce tre gol e nella ripresa Zapata, che potrebbe riaprirla, sbaglia il rigore.

Il primo tempo: che tris

Quarta giornata di Serie A 2025/2026: Torino-Atalanta. Si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15 di domenica 21 settembre. Marco Baroni contro Ivan Juric. Due le scelte a sorpresa del Torino: la prima quella della panchina di Casadei in favore di Ilic, la seconda la presenza di Aboukhlal che ha una chance dal primo minuto. Una partita piuttosto bloccata nei primi minuti. Il primo squillo è quello di Vlasic che al 12′ conclude verso la porta difesa da Carnesecchi mettendo però il pallone fuori. Poco prima Juric era stato costretto a operare il primo cambio: c’è Bellanova (applaudito dalla Curva) al posto dell’infortunato Zalewski. Non l’unico a lasciare il campo per quel motivo perché anche Hien, al 27′, è costretto a dare forfait. Al suo posto Ahanor. Una partita equilibrata senza grosse occasioni ma la rete di Krstovic al 30′ cambia tutto: perdono palla Vlasic e Asllani sulla linea laterale, è lesto Samardzic a servire Krstovic, marcato malissimo da Coco. Non è finita perché il Toro crolla e l’Atalanta con facilità si trova sul 2-0. La seconda rete la segna Sulemana al 35′: Maripan perde palla a centrocampo, Bellanova la mette in mezzo per Samardzic che prende il palo. L’azione continua e Zappacosta la tocca per Sulemana che raddoppia. Al 38′ il tris: lancio di De Roon dalla trequarti, Sulemana brucia Lazaro e la mette in mezzo per Krstovic che trafigge Israel. Il primo tempo si chiude tra i fischi.

Secondo tempo

Tre cambi all’intervallo. Baroni richiama Maripan e inserisce Tameze. La difesa resta a tre con Ismajli che si sposta al centro. In mezzo al campo c’è Casadei al posto di Ilic mentre davanti ecco Adams al posto di Aboukhlal. Nel frattempo sugli spalti comincia a calare il silenzio: dalla Maratona cominciano a sparire gli striscioni, dalla parte opposta i Torino Hooligans protestano portandosi direttamente al confine tra la Primavera e la tribuna. La partita è come se fosse finita anche se è l’ingresso di Zapata a dare un po’ di brio ai tifosi. Quando il Torino si procura un calcio di rigore al 28’ – fallo su Coco – è il capitano a incaricarsi della battuta. Ma Duvan calcia male e nessuno dei suoi compagni è lesto a ribadire in rete. Intanto la Maratona abbandona il settore centrale: prima della fine della partita sono già spariti tutti gli striscioni e la Curva è semivuota. Fischi sonori al termine della partita. Il Toro perde la seconda partita in quattro giornate.

