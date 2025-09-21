Anche Maripan irriconoscibile, in mezzo al campo l’ex Inter oggi fatica, Zapata entra e sbaglia un rigore

ISRAEL 5.5: incolpevole sui gol, evita anche un passivo peggiore.

COCO 4.5: nel primo gol è sua la dormita colossale, anche l’intervento che fa da apripista al 3-0 è uno sbilenco tentativo di allontanare il pallone. Si procura il rigore ma poco cambia.

MARIPAN 4.5: oggi non si salva nemmeno lui. Guida un reparto che va in affanno al primo gol subito e pure il cileno perde palla nell’azione che porta al secondo gol (st 1’ TAMEZE 5.5: nella ripresa il Torino rischia meno)

ISMAJLI 5: si ritrova nel bel mezzo di un naufragio difensivo e a differenza di Roma stavolta la sua prestazione ne risente.

LAZARO 5: soffre Sulemana, vera spina nel fianco dell’austriaco, costretto più volte a ripiegare. Sulla terza rete l’avversario lo brucia e serve poi Krstovic che fa gol.

ILIC 5: vince a sorpresa il ballottaggio con Casadei ma non è l’Ilic visto contro la Fiorentina, piuttosto un giocatore che quando il gioco si fa duro smette proprio di giocare (st 1’ CASADEI 5.5: non fa la differenza, la sua freschezza non è un valore in più).

ASLLANI 5: perde palla ingenuamente – colpe da dividere con Vlasic – nell’azione più importante perché è dopo l’1-0 che la partita cambia. Non è lucido come al solito.

BIRAGHI 4.5: dalle sue parti è festa grande nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Bellanova e Samardzic fanno un po’ quello che vogliono.

ABOUKHLAL 5: la brutta, bruttissima copia del giocatore pimpante e propositivo visto a Roma solo una settimana fa. Giusto dargli una chance dal 1’, impensabile sprecarla così (st 1’ ADAMS 5 non cambia l’inerzia della partita col suo ingresso, non si vede)

VLASIC 5: parte benino, con una conclusione che sembra il preludio ad un pomeriggio più interessante. Solo un’illusione perché cade come cade la squadra (st 36’ ANJORIN SV)

SIMEONE 5.5: l’ultimo ad arrendersi, anche quando la squadra sembra non avere più la forza – però il tempo sì – di rimetterla (st 24’ ZAPATA 5: entra e sbaglia il rigore che potrebbe riaprire la partita)

All. BARONI 4: se una squadra al primo gol – come già a San Siro – precipita nel baratro, qualche problema ci sarà. Persa la solidità di Roma, si ritrova una squadra esattamente nella situazione post Inter.