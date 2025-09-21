Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni dopo la sconfitta pesante in casa contro l’Atalanta di Juric

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Atalanta 0-3. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Baroni

Cosa la fa preoccupare o arrabbiare?

“Io ho già parlato alla squadra. Dopo un gol è inspiegabile uscire dalla partita. Per me è un problema di atteggiamento mentale. Un gol lo puoi recuperare. Domani ci ributtiamo dentro al lavoro. Non si possono avere queste amnesie. Un errore ci può stare, ma il 2-0 e il 3-0 non posssono avvenire”.

Come si può migliorare?

“L’unica cosa che non mi spaventa è il lavoro. Si parte dall’atteggiamento. Dopo il gol la squadra non ha più portato pressione”.

Com’è giocare in questo ambiente?

“Siamo noi che dobbiamo cambiare con atteggiamenti diversi. Dobbiamo invertire questo percorso. L’attenzione mia e della squadra, con lo staff, è rivolta solo al campo. Non ci sono altre soluzioni”.

Un gol in quattro partite, lei aveva parlato di calcio offensivo…

“Si tratta di uno dei problemi. Portare i giocatori in condizione è la priorità. Ci sono giocatori che lo scorso anno non sono stati molto utilizzati. Non è un problema di attaccanti, è un problema di soluzioni che dobbiamo trovare”.

Tanti errori a livello difensivo…

“Io credo che sia tutto dentro l’atteggiamento. La soluzione non è nel singolo, è di squadra. Serve maggiore attività fisica e mentale, spendere falli anche. Non si esce con un gioco lento e senza ritmo. Dobbiamo trovare ritmo offensivo e difensivo”.

Quanto ha inciso il far entrare Zapata? Si tratta di una scossa?

“Zapata è entrato perché Simeone aveva i crampi ed era la soluzione migliore. Un giocatore come lui va sostenuto. Mi sembrava giusto quando l’ho visto con il pallone in mano. Scelta di squadra”.

Atteggiamento mentale sbagliato, ma la situazione è preoccupante. Tanti gol subiti, un solo gol fatto… Uno pensa che non ci sia amor proprio. 11 giocatori messi insieme, non una squadra. Questa squadra non ha carattere. Si potrebbe lottare per non retrocedere. I tifosi all’inizio non hanno solo contestato Cairo. La società dov’è? Parla qua o solo in interviste radio fatte altrove? Vagnati è possibile vederlo? Ogni tanto, magari se glielo dice lei…

“Io farò di tutto per fare in modo che non avvenga la retrocessione. Noi dobbiamo fare il primo passo verso i tifosi. Serve una gamba diversa, io ora devo trovare delle soluzioni. Ci può stare prendere un gol, ma poi si gioca. Contro la Fiorentina 21 falli, non è che io voglio i falli, voglio però l’aggressività. Non sono preoccupato, sono attento e concentrato. Abbiamo fatto una prima analisi con lo staff dopo oggi pomeriggio. C’è da lavorare. L’alibi io non la voglio mai”.