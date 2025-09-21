Le parole di Ivan Juric dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Torino di Marco Baroni per 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino

Ivan Juric ha parlato al termine di Torino-Atalanta 0-3. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Juric

Abbiamo fatto molto bene, il gol, il possesso. Il secondo tempo un po’ più di gestione. nota negativa sono sicuramente i due infortuni. Nota positiva è che anche oggi Honest (Ahanor ndr.), un 2008, è entrato molto bene.

Su che cosa contrerai il lavoro in questa fase, considerando che mancano giocatori importanti?

Mancano in questo momento tanti giocatori, abbiamo una lunga fila ma oggi i ragazzi che hanno giocato hanno dimostrato che possono competere. Si parla anche un po’ della bontà della rosa, della mentalità che lavorano sempre forte. Cercheremo di prepararne una per una, vedere chi possiamo recuperare e andare avanti così.

E’ tornato Lukman, come lo vede?

Io con lui sono sempre rimasto in contatto, anche quando è stato fuori. Io penso in tutta sincerità che questi ragazzi sono circondati dalle persone giuste, a livello di consigli e di tutto. Lunedì lui ha parlato con me, con la squadra con lo staff, si è messo a disposizione, ha cominciato ad allenarsi forte, secondo me ha una mentalità vincente perchè è molto competitivo. Spero che migliori la condizione fisica perchè per noi sarà fondamentale.

Dopo i due infortuni hai avuto paura che la squadra potesse disunirsi?

No, è entrato Hones, è entrato Bellanova che ha fatto benissimo. Sono contento per Zappacosta perchè è tornato il Davide che ammiravo lo scorso anno, in mezzo abbiamo fatto meglio, siamo diventati più tosti, il gioco è stato ottimo. Secondo me la tecnica, abbiamo interpretato bene. Sono contento per tutti, soprattutto per Honest perchè comunque era la prima partita da noi, un 2008, ha fatto molto bene.

Ahanor sembra un veterano

E’ un ragazzo che abbiamo preso per il futuro, ha buonissime caratteristiche anche di persona, di educazione di tutto. Sapevamo che è uno che vuole lavorare, che si cura, che sta attento, è molto serio come ragazzo. Ha fatto bene all’inizio poi ha avuto un mese e mezzo di down, poi nelle ultime due settimane ha avuto una ripresa e oggi è stata la prima partita. Ci saranno anche degli errori ma noi siamo convinti che abbiamo preso un giocatore molto interessante. E’ un 2008 ma esordire così non è da tutti.

Conosci bene l’ambiente di Torino, sei stato qui 3 anni, ti aspettavi questo clima? La contestazione, i fischi che ti sono arrivati dalla Maratona?

Mi sembra una situazione peggiore. In tutta sincerità penso che noi abbiamo passato un lungo periodo dove c’era un bell’ambiente allo stadio, poi tutti conosciamo la situazione che ti porta a volte a dare anche giudizi sbagliati. Questo scontento continuo da una parte e dall’altra e questo dispiace perchè porta malessere. Oggi non è stato bello per nessuno.

Ti aspettavi un Torino così?

No, ho visto il Toro contro la Roma e mi sembrava in grande ripresa, pericolosissimo nelle ripartenze, ma anche nella qualità del gioco. Oggi però c’è da dare anche merito a noi che l’abbiamo preparata bene, l’abbiamo mossa con calma, pazienza, possesso e quando c’è stato da accelerare l’abbiamo fatto. Magari a differenza di Pisa gli attaccanti hanno fatto gol mentre a Pisa nonostante le occasioni ne abbiamo fatto solo uno oggi i tre ragazzi davanti sono stati molto bravi.

Oggi la brillantezza offensiva si è vista.

L’attacco è fondamentale. In questo momento ci mancava Lukman dall’inizio, Scamacca ha dato un assaggio di quello che può fare e poi si è fermato, adesso si è fermato De Ketelaere, però abbiamo Samardzic che non molla mai, Krstovic anche ha fatto molto bene e sono contento. Alla fine io sono dispiaciuto per la partita a Pisa e per i giudizi negativi perchè abbiamo fatto una partita stupenda. SOlo che non fai gol e sembra tutto brutto. A Lecce ne abbiamo fatti 4, oggi 3. Dobbiamo continuare così e poi vediamo. Per gli infortunati vediamo, quando ci sono problemi muscolari ti spaventi tanto per cui siamo fiduciosi.