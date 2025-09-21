Le parole di Vlasic dopo la sconfitta del Torino contro l’Atalanta per 0-3 allo Stadio Olimpico Grande Torino

Dopo la brutta sconfitta del suo Torino contro l’Atalanta di Juric, a parlare in conferenza stampa per i granata è Vlasic. Il numero dieci oggi non ha inciso incappando in una giornata storta come tutta la squadra.

La conferenza stampa

In quale dei tanti aspetti dovete migliorare innanzitutto?

“Abbiamo fatto benino fino al primo gol, quando abbiamo preso il primo gol abbiamo perso la testa e poi ne abbiamo presi altri due, tanto da rendere difficile tornare in partita. Più un discorso mentale”.

Hai la sensazione che a questa squadra manchino molti meccanismi?

“Tutto comincia dalla difesa ma poi si arriva agli altri reparti, oggi prendere tre gol in otto minuti vuol dire che c’è tanto da lavorare. Sono arrivati giocatori che hanno qualità”.

Un discorso anche di condizione fisica o solo mentale?

“Non lo so, io vedo che la squadra lavora tanto, fisicamente stiamo bene, mi piace più vedere che giochiamo bene col pallone e una che corre e basta”.

Oggi c’è stata la contestazione alla società ma anche i fischi a voi: cosa senti di dire ai tifosi?

“Non so cosa succede fuori, non vedo, perché sono 100% concentrato sulla squadra, penso che questo è quello che un giocatore deve fare”.

Siete tornati quelli di San Siro: cosa si dice a un compagno in questi casi?

“Dopo il primo tempo è difficile, abbiamo perso la testa ed è di questo che abbiamo parlato, poi abbiamo avuto qualche occasione, rigore compreso, sarebbe magari diventata più dura per loro. In otto minuti tre gol…ripeto, è difficile così”.

Sei preoccupato?

“Non sono preoccupato, vedo la squadra ogni giorno, vedo come si allena, io penso che siamo più forti di quanto dimostrato oggi”.