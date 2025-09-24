Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Torino.

-1 a Torino-Pisa, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una partita importante per le due squadre, alla ricerca del riscatto dopo un inizio di stagione negativo e vogliose di passare al turno successivo. Alla vigilia del match, l’allenatore dei toscani Alberto Gilardino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha presentato la partita.

Le parole di Gilardino

“Ci siamo preparati nel modo migliore, ci sarà la possibilità di vedere ragazzi che nell’ultimo periodo hanno giocato poco. C’è voglia di andare a Torino, la giusta mentalità, e di fare una partita concreta per cercare di passare il turno. La volontà da parte mia e della squadra è questa. Di sicuro ci sarà spazio per ragazzi che hanno un minutaggio minore. Mi aspetto un Torino forte, nel mercato sono arrivati giocatori importanti e hanno un allenatore molto bravo. In questo momento è una squadra forte, fisica, con dei giocatori di individualità e qualità tecnica. Noi dovremo quindi avere lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo mantenuto all’interno delle ultime partite, con lo stesso spirito e cercando quando avremo la possibilità di creare. Dobbiamo cercare di creare i presupposti per poter mettere in difficoltà il Torino”.