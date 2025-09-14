L’attaccante argentino si costruisce un gol che gli mancava da un anno, Maripan giganteggia in difesa: le pagelle di Roma-Torino

ISRAEL 6.5: non è chiamato a compiere interventi difficili per quasi tutta la partita, nel recupero è reattivo sul colpo di testa di Pisilli e non rischia nemmeno sul bel tiro di El Shaarawy.

ISMAJLI 6.5: prima da titolare, subito in campo dopo essersi ripreso dall’infortunio. Buone chiusure, non commette errori.

MARIPAN 7: al centro della difesa a tre scelta oggi dall’allenatore, il cileno dà le solite garanzie. Nel primo tempo sfiora il gol, fermato solo da un grande Svilar, poi è provvidenziale in scivolata su Dybala, quando il risultato è ancora sullo 0-0.

COCO 6.5: attento e concentrato, specialmente quando nel finale la Roma pressa con quasi tutti gli uomini alla ricerca del pareggio

LAZARO 6: nella nuova veste tattica torna titolare anche se lo si vede poco in fase offensiva, più impegnato ad evitare che gli avversari sfondino sulla sua fascia.

ASSLANI 6.5: qualche filtrante interessante, come il pallone che ad inizio partita serve a Simeone. L’ex Inter garantisce a Baroni di poter variare sistema e di poter giocare sia a due che a tre in mezzo al campo (st 35′ TAMEZE SV)

CASADEI 6: lotta e fa un po’ il lavoro sporco, pur non essendo la sua prerogativa. Ma è quello che in queste partite serve (st 19‘ ILIC 6: entra bene e con voglia, confermando la buona impressione con la Fiorentina).

BIRAGHI 6.5: buon apporto in fase di spinta dove vince il duello con Wesley riuscendo ad andare con facilità sul fondo per crossare. In crescita rispetto alle altre prestazioni.

NGONGE 6.5: non sembra ancora, per condizione soprattutto, all’altezza dei compagni. Bravo a restare in piedi nell’occasione del gol di Simeone (st 20′ ABOUKHLAL 7: in campo da poco più di un minuto colleziona l’occasione del possibile raddoppio, trovando pronto Svilar. Conquista punizioni, lotta, ingresso importante).

VLASIC 7: meno defilato, complice il cambio di sistema, rende decisamente di più. Di spalle serve Aboukhlal nella grande occasione del marocchino, poi trova il portiere a dirgli no poco prima di essere sostituito (st 38′ ANJORIN SV)

SIMEONE 8: si sblocca il Toro in campionato, si sblocca il Cholito dopo un anno. Una rete che l’argentino si costruisce quasi da solo, resistendo a due avversari, scaricando su Ngonge prima di ricevere il pallone e piazzarlo dove Svilar non può arrivare (st 19′ ADAMS 6: entra in un momento della partita in cui la Roma spinge per pareggiare, dà anche una mano alla difesa, nel finale se la gioca con astuzia conquistando angoli su angoli per non far ripartire i giallorossi)

All. BARONI 7: cambia sistema, il terzo in quattro partite, mettendosi a specchio e rischiando anche, inserendo contemporaneamente gli unici tre difensori centrali a disposizione. Alla fine però ha ragione lui: il Toro vince, fa finalmente gol e per la seconda volta di fila non ne subisce.