Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 0-1 contro il Torino di Marco Baroni
Arriva la prima vittoria in campionato per il Torino. Queste le parole di Gian Piero Gasperini nel postpartita: “Queste partite si decidono per qualche situazione di testa o sui cross. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo giocato a lungo, secondo me possiamo velocizzare un po’ di più. Ci è mancato lo spunto, la velocità e l’ultimo passaggio. Non siamo riusciti ad essere particolarmente pericolosi nel primo tempo, il gol era sicuramente evitabile ed è costato la sconfitta. Quando giochi con queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol per gestire le energie”
Gasperini: “L’assenza di Dybala pesa”
E su Dybala: “Ha fatto molto bene nel primo tempo, sia lui che Soulé. Ha fatto bene a sinistra e come punta centrale, peccato che si sia dovuto fermare: è un giocatore che può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza sicuramente pesa per noi, speriamo non sia niente di importante”
