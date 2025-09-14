Toro.it

Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 0-1 contro il Torino di Marco Baroni

Arriva la prima vittoria in campionato per il Torino. Queste le parole di Gian Piero Gasperini nel postpartita: “Queste partite si decidono per qualche situazione di testa o sui cross. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo giocato a lungo, secondo me possiamo velocizzare un po’ di più. Ci è mancato lo spunto, la velocità e l’ultimo passaggio. Non siamo riusciti ad essere particolarmente pericolosi nel primo tempo, il gol era sicuramente evitabile ed è costato la sconfitta. Quando giochi con queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol per gestire le energie

Gasperini: “L’assenza di Dybala pesa”

E su Dybala: “Ha fatto molto bene nel primo tempo, sia lui che Soulé. Ha fatto bene a sinistra e come punta centrale, peccato che si sia dovuto fermare: è un giocatore che può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza sicuramente pesa per noi, speriamo non sia niente di importante

Gian Piero Gasperini, head coach of Atalanta BC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC. Torino FC won 3-0 over Atalanta BC.
