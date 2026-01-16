Toro.it

I granata ospiteranno i giallorossi all’Olimpico Grande Torino nella 21a giornata di campionato, ecco dove vedere l’incontro

Il Torino in occasione della 21a giornata di campionato è pronto per accogliere tra le mura di casa la Roma di Gasperini.

Le due squadre domenica 18 gennaio torneranno a sfidarsi a pochi giorni di distanza dall’ultima volta, e all’Olimpico Grande Torino, i granata cercheranno di ripetere la recente prestazione positiva nella capitale. L’incontro andrà in scena alle ore 18.00, e potrà essere visto su DAZN e Sky, che trasmetteranno in esclusiva la partita. Per accedere alle piattaforme in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

Telecamera Sky Dazn allo stadio Olimpico Grande Torino
CAMPO, 18.2.18, Torino, stadio Olimpico Grande Torino, Serie A, TORINO-JUVENTUS, nella foto: telecamera
ultimo aggiornamento: 16-01-2026

