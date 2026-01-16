I granata ospiteranno i giallorossi all’Olimpico Grande Torino nella 21a giornata di campionato, ecco dove vedere l’incontro

Il Torino in occasione della 21a giornata di campionato è pronto per accogliere tra le mura di casa la Roma di Gasperini.

Le due squadre domenica 18 gennaio torneranno a sfidarsi a pochi giorni di distanza dall’ultima volta, e all’Olimpico Grande Torino, i granata cercheranno di ripetere la recente prestazione positiva nella capitale. L’incontro andrà in scena alle ore 18.00, e potrà essere visto su DAZN e Sky, che trasmetteranno in esclusiva la partita. Per accedere alle piattaforme in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.