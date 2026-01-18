Durante la conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma, Baroni ha parlato anche dei giocatori ai margini del progetto

In occasione della conferenza stampa alla vigilia del match del Grande Torino, il tecnico granata ha parlato, tra le altre cose, delle esclusioni di quei giocatori fuori dal progetto – da Asllani a Sazonov e Ilic, passando per Biraghi e Nkounkou – rimarcando la condivisione di questa scelta con la società. “In queste scelte non c’è nulla di personale, sono scelte condivise, in un’ottica di tracciare una linea condivisa con la società, assolutamente niente di personale”. Sembra, dunque, proseguire coerentemente alle scelte prese in Coppa Italia il tecnico del Toro, che ora deve mirare alla solita e assente continuità di risultati.

Da Biraghi ad Asllani: si lavora per sfoltire la rosa

Biraghi è arrivato durante la sessione del mercato invernale della scorsa stagione, già in parabola discendente ma con una ricca esperienza alle spalle. Un bagaglio di esperienza che però poco si è visto a partire da quel battibecco con il piccolo tifoso per finire con l’ingresso tragico contro l’Atalanta. Il terzino ex Fiorentina non ha mai trovato la chiave per entrare nei cuori dei tifosi e ancor meno nei meccanismi della squadra dove spesso è risultato fuori forma e ben lontano dal terzino dei primi anni a Firenze.

Nkounkou, arrivato negli ultimi giorni di questo mercato estivo, sembrava essere il solito colpo di riempimento privo di una concreta utilità. Invece quello che doveva essere la riserva di Biraghi si è rilevato essere ben più forte ma non abbastanza da saldare l’obbligo di riscatto giudicato ostico fin da subito. Dopo la buona prova contro il Napoli, Nkounkou è stato vittima di un infortunio dopo il quale non è più tornato ai livelli precedenti. Due storie diverse, dunque, accomunate dall’esito finale che vede i due sempre più lontani da Torino. Asllani è stato escluso dalle ultime formazioni e non rientra più nel progetto: rientrerà all’Inter.