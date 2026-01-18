Toro.it

A Rabat alle ore 20.00 in scena la finale: il difensore granata se la vedrà con il Senegal di Mane

La Coppa D’Africa giunge al suo atto conclusivo. Questa sera alle ore 20:00 al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, il Marocco di Masina affronterà il Senegal nella finale del torneo.

Il difensore granata ha iniziato dal primo minuto la semifinale contro la Nigeria di Osimhen e Lookman, match conquistato poi ai calci di rigore. Questa sera, proverà quindi a tornare in Italia da campione, ma prima c’è da battere il Senegal di mane, Koulibaly e Nicolas Jackson.

Adam Masina of Torino FC heads the ball next to Jayden Addai of Como 1907 during the Serie A football match between Torino FC and Como 1907. Como 1907 won 5-1 over Torino FC.

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 18-01-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Come cambia il Torino con Obrador