A Rabat alle ore 20.00 in scena la finale: il difensore granata se la vedrà con il Senegal di Mane

La Coppa D’Africa giunge al suo atto conclusivo. Questa sera alle ore 20:00 al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, il Marocco di Masina affronterà il Senegal nella finale del torneo.

Il difensore granata ha iniziato dal primo minuto la semifinale contro la Nigeria di Osimhen e Lookman, match conquistato poi ai calci di rigore. Questa sera, proverà quindi a tornare in Italia da campione, ma prima c’è da battere il Senegal di mane, Koulibaly e Nicolas Jackson.