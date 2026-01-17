Il Torino è sempre più vicino a un nuovo rinforzo per la difesa: lo spagnolo garantirà più profondità e qualità alla rosa di Baroni

Manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Obrador al Torino. Il difensore spagnolo è stato uno degli obiettivi di mercato che la dirigenza granata ha seguito negli ultimi giorni, e oggi dovrebbe entrare ufficialmente all’interno della rosa di Baroni.

Il Torino con il classe 2004 potrà trovare un nuovo interprete difensivo in grado di ricoprire il ruolo di terzino o di esterno sinistro nel 3-5-2 di Baroni. Negli ultimi mesi il Torino ha puntato su Lazaro per ricoprire quel ruolo, ma fuori posizione, l’austriaco non ha reso quanto sperato. Per questo, l’arrivo di un giovane giocatore, seppur in prestito con diritto di riscatto, potrà permettere al Torino di poter contare su forze fresche per la corsia laterale.

Biraghi e Nkounkou non hanno convinto, è il momento di Obrador

Visto il rendimento non brillante di Biraghi e Nkounkou negli ultimi mesi, i due giocatori sono stati messi sul mercato durante la finestra di mercato invernale. Per sostituirli, la dirigenza granata ha puntato sul terzino scuola Real Madrid, Obrador, che è stato preso per ricoprire il ruolo di titolare. All’arrivo, dovrà però convincere Baroni per prevalere nel ballottaggio con Aboukhlal, attualmente adattato a esterno sinistro. Le prossime settimane saranno determinanti per l’inserimento del nuovo giocatore, con lui a disposizione, il Torino potrebbe subie diverse variazioni tattiche.

L’arrivo di Obrador riaccende il ballottaggio tra Lazaro e Pedersen

Con l’arrivo di un terzino sinistro, nelle prossime settimane Lazaro verosimilmente sarà esentato dall’incarico di ricoprire nuovamente la fascia sinistra. Con Obrador e Aboukhlal a disposizione, Baroni potrà contare su due interpreti per la corsia di sinistra, mentre a destra, Lazaro tenterà di insidiare il posto da titolare di Pedersen. Al momento il norvegese è infortunato, ma nelle prossime settimane potrà tornare già a disposizione di Baroni. Una volta recuperato, tra Pedersen e l’austriaco si riaccenderà il ballottaggio delle prime giornate di campionato, dove i due giocatori si sono spesso contesi il ruolo da titolare.