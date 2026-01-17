Nonostante la possibile assenza di Ismajli, i granata contro la Roma confermeranno la difesa a tre: la profondità della rosa vincola Baroni

Il Torino contro la Roma dovrà scendere in campo potendo contare su un reparto difensivo più risicato del solito.

La possibile assenza di Ismajli, dovuta al colpo rimediato negli ottavi di finale di Coppa Italia, e la situazione di diversi giocatori sul mercato costringeranno Baroni a riproporre uno schieramento con pochi difensori a disposizione. Oltre alla possibile assenza dell’albanese, il tecnico dovrà fare a meno anche dei suoi possibili sostituti. Dembélé infatti, nella scorsa sessione di allenamento è rimasto fermo ai box per un sovraccarico al polpaccio, mentre Biraghi, che ha già ricoperto quel ruolo in passato, è ormai prossimo a essere ceduto sul mercato.

Avanti con il 3-5-2

Il tecnico granata nel corso della conferenza stampa al termine di Atalanta-Torino è tornato a specificare che il modulo di partenza della sua squadra sarà lo stesso fino al termine del campionato: “Lavoriamo sul 3-5-2 e non mi piace spostare molto, stiamo lavorando per crescere in questo sistema di gioco”. Nonostante le possibili variazioni per evitare di scendere in campo senza centrali di ruolo, Baroni è sicuro dell’assetto tattico del Torino, e per questo, nonostante gli infortuni e le assenze, il modulo verrà nuovamente confermato contro la Roma.

Tameze jolly difensivo

Contro i giallorossi, Baroni potrebbe affidarsi nuovamente a Tameze come braccetto di difesa, ruolo che l’ex Verona ha già ricoperto con continuità in diverse occasioni dall’inizio del campionato. Il centrocampista agirà come jolly della linea difensiva, garantendo equilibrio e stabilità al reparto insieme a Coco e Maripán. Nonostante il Torino disponga al momento di meno di tre centrali, la formazione dovrebbe confermare lo stesso assetto difensivo delle ultime settimane. Oltre al tecnico granata, anche il ds Petrachi ha sottolineato come il Torino si sia ormai stabilizzato con il 3-5-2: “Cerchiamo di cambiare qualcosina. Con il 3-5-2 dovremo portare qualche giocatore funzionale”. Nei prossimi giorni, dunque, la dirigenza sarà al lavoro per garantire continuità e stabilità alla squadra, puntando su innesti mirati che possano integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Baroni.