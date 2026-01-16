Il centrale albanese non si è allenato con la squadra a causa di un pestone subito durante la gara di Coppa Italia

Il Torino dopo Simeone rischia di dover fare a meno anche di Ismajli, il centrale dopo il pestone subito all’Olimpico di Roma che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco, non ha preso parte alla seduta d’allenamento di ieri. Resta, dunque, in forte dubbio per domenica e in difesa resta l’emergenza considerata la presenza di soli 3 centrali difensivi, di cui 2 di ruolo: Maripan, Coco e Tameze. Escludendo i vari Sazonov, Nkounkou e Biraghi da tempo fuori dal progetto, il Torino spera di recuperare il centrale altrimenti dovranno stringere i denti gli unici 3 arruolabili.

Con Ismajli out tocca a Maripan prendere le chiavi della difesa

Le condizioni non ottimali di Ismajli possono essere da monito per il difensore cileno, in difficoltà nel match dell’Olimpico. Maripan è stato risparmiato per la gara di Coppa Italia di martedì, salvo poi subentrare al 70′ proprio a causa dell’infortunio di Ismajli. Paradossalmente dopo il suo ingresso la difesa granata perde solidità, sono sue le responsabilità del gol del momentaneo pareggio del giovane Arena, che salta indisturbato in area di rigore. Il 13 granata è, dunque, pronto a riscattarsi tornando a figurare tra i titolari al fianco di Coco e Tameze. Se dovesse trovare ulteriori conferme l’entità dell’infortunio dell’albanese, sarà la terza partita stagionale per questo inedito terzetto difensivo che ha portato alla vittoria con il Sassuolo in trasferta e alla sconfitta con il Cagliari in casa

Ismajli: tantasolidità ma quanti infortuni

La presenza di Ardian Ismajli nella difesa granata è fondamentale, tanto che il Toro senza di lui in campo non ha mai vinto. Resta però un problema la situazione legata agli infortuni che lo hanno colpito fino ad adesso, se dovesse rimanere out per domenica sarebbe il 4° problema fisico stagionale e la 7a partita saltata.