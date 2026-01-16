In occasione della 21a giornata di Serie A i giallorossi si apprestano a fare visita al Torino con diverse novità in rosa

A due giorni dal secondo atto del doppio confronto tra Torino e Roma, giungono novità importanti da Trigoria. Rispetto alla partita di Coppa Italia contro il Torino, Gasperini recupera Mancini dalla squalifica e Pellegrini che è tornato ad allenarsi in gruppo durante la seduta di ieri e sarà dunque a disposizione per la partita contro i granata. Sarà ancora out Dovbyk a causa di una lesione alla coscia sinistra che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico, per cui dovrà stare fuori circa 3 mesi. Forti dubbi anche per le condizioni di Ferguson, alle prese con l’infortunio al nervo sciatico rimediato nella sfida contro il Sassuolo. Saranno decisivi gli ultimi allenamenti in vista della partita. Saranno disponibili invece i due nuovi acquisti Robinio Vaz e Donyell Malen, il primo dei quali ha anche sostenuto il primo allenamento con la squadra.