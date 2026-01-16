Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 21a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino-Roma sarà Chiffi
Manca ormai poco all’inizio della 21a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Chiffi avrà il compito di dirigere Torino-Roma, con l’aiuto di Berti, Rossi e del quarto uomo Tremolada. Al VAR ci sarà Abisso, che verrà assistito da Guida .
Le designazioni arbitrali
PISA – ATALANTA Venerdì 16/01 h. 20.45
MARCHETTI
MELI – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: LA PENNA
UDINESE – INTER Sabato 17/01 h. 15.00
DI BELLO
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LA PENNA
NAPOLI – SASSUOLO Sabato 17/01 h. 18.00
FOURNEAU
BARONE – POLITI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
CAGLIARI – JUVENTUS Sabato 17/01 h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: GHERSINI
AVAR: GUIDA
PARMA – GENOA h. 12.30
PAIRETTO
BACCINI – TRINCHIERI
IV: ALLEGRETTA
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00
DOVERI
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA
TORINO – ROMA h. 18.00
CHIFFI
BERTI – ROSSI C.
IV: TREMOLADA
VAR: ABISSO
AVAR: GUIDA
MILAN – LECCE h. 20.45
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
CREMONESE – H. VERONA Lunedì 19/01 h. 18.30
ARENA
COSTANZO – CIPRESSA
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PICCININI
LAZIO – COMO Lunedì 19/01 h. 20.45
FABBRI
PERROTTI – CAVALLINA
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA