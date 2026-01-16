Il centrocampista croato è in una forma straripante e con Simeone acciaccato il Toro ha bisogno dei suoi gol

Con 10 partite in meno disputate (20), Nikola Vlasic ha già eguagliato il suo bottino di gol fatti rispetto alla stagione scorsa (5). Un giocatore rinato che sta giocando ad alti livelli da più di 2 mesi, livelli a cui, forse, non ci ha mai abituato durante queste 4 stagioni in maglia granata. Il centrocampista granata dopo alcune difficoltà iniziali che lo hanno visto faticare nel ruolo inizialmente designato da Baroni, il croato, una volta spostato a mezzala di centrocampo, ha avuto un exploit inatteso che ha avuto il merito di mantenere nel corso delle partite successive.

La prestazione in Coppa Italia l’ultima prodezza

In Coppa Italia come in campionato la situazione non cambia, il 10 granata è dominante in ogni fase di gioco, a partire dalla difensiva a quella offensiva dove è sempre stato poco determinante. All’Olimpico arriva un’atra prestazione sontuosa caratterizzata da recuperi difensivi e gestioni impeccabili del pallone in ogni angolo del campo. Una performance culminata con i due assist per la doppietta di Adams, l’ultimo dei quali di una lucidità sopraffina, a pochi passi dall’area piccola della porta difesa da Svilar anziché tentare la conclusione scarica la sfera ad Adams che, piazzato meglio, deposita in rete. Finchè Vlasic giocherà a questi livelli la squadra continuerà ad avere un punto di riferimento in mezzo al campo.

Con Simeone malconcio i granata si affidano al croato

La notizia circa le condizioni fisiche precarie del Cholito, in vista del secondo atto della doppia sfida con la Roma, ha destato non poche preoccupazione in casa granata. Un’apprensione che può e deve essere mitigata dal secondo capocannoniere del Toro che deve continuare a caricarsi la squadra sulle spalle, alla ricerca di punti importanti in campionato.