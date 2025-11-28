Toro.it

L’allenatore spagnolo è tornato a parlare della vittoria schiacciante del suo Como all’Olimpico Grande Torino

Cesc Fabregas ieri, a Mezzate, è tornato a parlare del trionfo di Torino avvenuto Lunedì scorso, soffermandosi sul rispetto che non deve mai mancare verso la squadra avversaria. L’allenatore dei lariani si è espresso così: “Ho chiesto all’arbitro, quando ha dato i 3 minuti di recupero, di non calcolarli. Perché è vero c’è competizione e tutti vogliamo vincere, però ci sono anche dei momenti in cui la partita è già finita e l’unica cosa che si deve fare è rispettare l’avversario. Ha poi proseguito riguardo i festeggiamenti dei suoi calciatori: “Festeggiare davanti ai nostri tifosi si, ma in quel momento mi è sembrato esagerato e per questo gestire le emozioni è importante”.

Cesc Fabregas, head coach of Como 1907, hugs Marco Baroni, head coach of Torino FC, prior to the Serie A football match between Torino FC and Como 1907. Como 1907 won 5-1 over Torino FC.
28-11-2025

9 Commenti
Berggreen
Berggreen
31 minuti fa

Secondo me Fabregas non voleva il recupero,per paura di pareggiarla. Gran paraculo questo catalano….

Last edited 31 minuti fa by Berggreen
ElPepp
ElPepp
52 minuti fa

A ulteriore conferma di quanto sbagli chi ritiene che la situazione del Como sia essenzialmente frutto di arrogante capitale e superficiale business spettacolo…

Andrea63
Andrea63
56 minuti fa

Questo è una persona seria che lavora in una società altrettanto seria, la Cairese è una banda di scappati di casa che fa vomitare solo a guardarla!!! CONTINUATE AD ENTRARE DENTRO STO CIRCO CHE VI OFFRE STO PEZZO DI MERXA!!!

