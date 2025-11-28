L’allenatore spagnolo è tornato a parlare della vittoria schiacciante del suo Como all’Olimpico Grande Torino

Cesc Fabregas ieri, a Mezzate, è tornato a parlare del trionfo di Torino avvenuto Lunedì scorso, soffermandosi sul rispetto che non deve mai mancare verso la squadra avversaria. L’allenatore dei lariani si è espresso così: “Ho chiesto all’arbitro, quando ha dato i 3 minuti di recupero, di non calcolarli. Perché è vero c’è competizione e tutti vogliamo vincere, però ci sono anche dei momenti in cui la partita è già finita e l’unica cosa che si deve fare è rispettare l’avversario“. Ha poi proseguito riguardo i festeggiamenti dei suoi calciatori: “Festeggiare davanti ai nostri tifosi si, ma in quel momento mi è sembrato esagerato e per questo gestire le emozioni è importante”.