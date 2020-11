Il retroscena del faccia a faccia con Sirigu lo racconta Marco Giampaolo prima di Torino-Crotone: ecco cosa si sono detti. E come sta il portiere

Il momento no è parte del mestiere, “ma i valori restano”. Marco Giampaolo non ha dubbi: Salvatore Sirigu sta reagendo bene ad alcune imprecisioni commesse nelle precedenti partite. E già dopo la vittoria di Genova è tornato a sorridere, non foss’altro per il sapore dolce dei tre punti. Il portiere del Torino si sta rialzando attraverso il lavoro: “Ha la forza e il carattere per venire fuori da situazioni particolari. Altrimenti non arrivi ad alti livelli. Non deve dimostrare niente a nessuno”, ha dichiarato il suo allenatore in conferenza stampa, alla vigilia del Crotone.

Le parole di Giampaolo al Filadelfia

I due si sono parlati. Un colloquio come tanti, al Filadelfia. Ma giunto in un frangente particolare per i guantoni del Toro e della Nazionale. Il retroscena lo ha raccontato proprio Giampaolo: “A Sirigu ho detto che l’errore si può commettere, ma conta come reagisci. Fosse leggero, se non si allenasse bene, allora ci sarebbe preoccupazione. Ma lui lavora bene”.

Insomma, la testa del 39 non è ancora libera come nei giorni migliori, ma la luce è a un passo. “L’ho visto meglio: questo dimostra che è un portiere dalle spalle larghe”, parola di chi lo osserva quotidianamente al campo di allenamento. Sirigu è sulla strada giusta per tornare sui livelli consueti. Per accelerare i tempi, anche Giampaolo ci ha messo del suo. Motivandolo in privato e dandogli pieno sostegno in favore di telecamera.